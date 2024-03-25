Bakan Işıkhan Açıkladı: Emekli Bayram İkramiyelerinin Tarihi Belli Oldu
Bakan Işıkhan Açıkladı: Emekli Bayram İkramiyelerinin Tarihi Belli Oldu
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin net tarihini açıkladı.
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Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen, 3 bin liralık bayram ikramiyelerinin tarihi netleşti.
Bakan Işıkhan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.
"Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" diyen Işıkhan net tarihi de açıkladı.
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