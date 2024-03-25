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Bakan Işıkhan Açıkladı: Emekli Bayram İkramiyelerinin Tarihi Belli Oldu

Bakan Işıkhan Açıkladı: Emekli Bayram İkramiyelerinin Tarihi Belli Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.03.2024 - 10:21 Son Güncelleme: 25.03.2024 - 10:23

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin net tarihini açıkladı.

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Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen, 3 bin liralık bayram ikramiyelerinin tarihi netleşti.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen, 3 bin liralık bayram ikramiyelerinin tarihi netleşti.

Bakan Işıkhan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Bakan Işıkhan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

"Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" diyen Işıkhan net tarihi de açıkladı.

"Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" diyen Işıkhan net tarihi de açıkladı.
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