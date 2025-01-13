Aziz Nesin'in Sürgün Edildiği Bursa'da Kur'an Hocalığı Yaptığını Biliyor musunuz?
Aziz Nesin'in Sürgün Edildiği Bursa'da Kur'an Hocalığı Yaptığını Biliyor musunuz?
Türk edebiyatının mizah alanında en önemli isimlerinden biri olan Aziz Nesin'in hayatı ironiler ve tipik memleket manzaralarıyla dolu. Sabahattin Ali ile birlikte çıkardığı Markopaşa isimli dergideki yazısı nedeniyle yargılanan Nesin, 10 ay hapis ve üç ay on gün Bursa’da “emniyet-i umumiye nezareti yani göz hapsi cezası aldı. Sürgün olarak nitelendirdiği bu ceza için 4 ay boyunca Bursa'da kaldı. O dönem geçimini sağlayabilmek için çeşitli yerlere başvurdu. Aklına özel ders vermek geldi. Bir Sürgünün Hatıraları isimli kitabında özel ders verme serüvenini şöyle anlattı;
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"...Bursa’da tanıştığım başka bir kitapçıya gittim.
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O zaman, Türkçe ders verenlere iş çıkacak. En iyisi, siz Türkçe dersi verin.
Adam, çocuğunu göndermeden önce, beni Kuran’dan bir sınava çekti. Vaktiyle hafız olmanın bir zaman gelip yararını göreceğimi hiç ummamıştım. Kuran öğrencileri birken iki, ikiyken üç oldu.
Öğrencilerimden hiçbiri gelmedi. Ertesi gün de gelmediler. Camide tanış olduğum, müezzin ya da kayyum gibi biri vardı, ona nedenini sordum. Kem küm ediyor, ağzından baklayı çıkarmıyor.
Bunu bana bigün, kahvede ahbap olduğum, ama kim olduğumu bilmeyen bir adam anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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