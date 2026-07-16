article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ayasofya Camii’nde Yüksek Sesle İncil Okuyan 2 Turist Polis Ekipleri Tarafından Gözaltına Alındı

Ayasofya Camii’nde Yüksek Sesle İncil Okuyan 2 Turist Polis Ekipleri Tarafından Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2026 - 12:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ayasofya’yı ziyaret eden iki turistin ziyaretçiler bölümünde yüksek sesle İncil okuması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen 32 yaşındaki I.F. ile 36 yaşındaki V.F. hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan işlem başlatıldı ve turistler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayasofya’da 14 Temmuz Salı günü yüksek sesle İncil okuyan iki kişi polis ekiplerini harekete geçirdi.

Ayasofya’da 14 Temmuz Salı günü yüksek sesle İncil okuyan iki kişi polis ekiplerini harekete geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin yüksek sesle İncil okuduğunu belirledi.

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F. ile V.F.'yi yakaladı.

Haklarında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın