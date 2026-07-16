Ayasofya Camii’nde Yüksek Sesle İncil Okuyan 2 Turist Polis Ekipleri Tarafından Gözaltına Alındı
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Ayasofya’yı ziyaret eden iki turistin ziyaretçiler bölümünde yüksek sesle İncil okuması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen 32 yaşındaki I.F. ile 36 yaşındaki V.F. hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan işlem başlatıldı ve turistler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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Ayasofya’da 14 Temmuz Salı günü yüksek sesle İncil okuyan iki kişi polis ekiplerini harekete geçirdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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