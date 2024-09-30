Avustralyalı Bilim İnsanları, Bal Arısı Zehrinin Bazı Kanser Hücrelerini Yok Ettiğini Keşfetti!
Avustralyalı Bilim İnsanları, Bal Arısı Zehrinin Bazı Kanser Hücrelerini Yok Ettiğini Keşfetti!
Avustralyalı bilim insanları, yaptıkları bir çalışmada bal arılarından alınan zehrin laboratuvar ortamında bazı agresif meme kanseri hücrelerini yok ettiğini keşfetti. Batı Avustralya'da bulunan Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün ortaya koyduğu bu çalışma, Nature Precision Oncology adlı dergide yayımlandı.
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BBC'nin haberine göre, 300 adet bal arısı ve yaban arısından alınan zehir laboratuvar ortamında test edildi. Yapılan testlerde, bal arılarından alınan maddenin kanser hücreleri üzerinde etkili olduğu görüldü.
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Araştırmayı yürüten 25 yaşındaki Ciara Duffy ve ekibi, zehirde bulunan bir bileşkenin kanser hücrelerini bir saat içinde öldürebildiğini gözlemledi.
Araştırmayı yapan ekip, Melittin maddesinin tek başına kanser hücrelerini kapatma ve hücre büyümesini önleme konusunda etkili olduğunu fark etti.
İlk bakışta bu keşif heyecan verici olsa da, bilim insanları daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini söylüyor.
Araştırmacılara göre, bu maddelerin ilaca dönüştürülebilmesi için daha alınması gereken çok yol var.
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