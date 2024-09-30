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Avustralyalı Bilim İnsanları, Bal Arısı Zehrinin Bazı Kanser Hücrelerini Yok Ettiğini Keşfetti!

Avustralyalı Bilim İnsanları, Bal Arısı Zehrinin Bazı Kanser Hücrelerini Yok Ettiğini Keşfetti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
30.09.2024 - 15:00

Avustralyalı bilim insanları, yaptıkları bir çalışmada bal arılarından alınan zehrin laboratuvar ortamında bazı agresif meme kanseri hücrelerini yok ettiğini keşfetti. Batı Avustralya'da bulunan Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nün ortaya koyduğu bu çalışma, Nature Precision Oncology adlı dergide yayımlandı.

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BBC'nin haberine göre, 300 adet bal arısı ve yaban arısından alınan zehir laboratuvar ortamında test edildi. Yapılan testlerde, bal arılarından alınan maddenin kanser hücreleri üzerinde etkili olduğu görüldü.

BBC'nin haberine göre, 300 adet bal arısı ve yaban arısından alınan zehir laboratuvar ortamında test edildi. Yapılan testlerde, bal arılarından alınan maddenin kanser hücreleri üzerinde etkili olduğu görüldü.

Araştırmayı yürüten 25 yaşındaki Ciara Duffy ve ekibi, zehirde bulunan bir bileşkenin kanser hücrelerini bir saat içinde öldürebildiğini gözlemledi.

Araştırmayı yürüten 25 yaşındaki Ciara Duffy ve ekibi, zehirde bulunan bir bileşkenin kanser hücrelerini bir saat içinde öldürebildiğini gözlemledi.

Hatta bunun diğer hücrelere çok az zarar verecek şekilde gerçekleştiği görüldü.

Araştırmayı yapan ekip, Melittin maddesinin tek başına kanser hücrelerini kapatma ve hücre büyümesini önleme konusunda etkili olduğunu fark etti.

Araştırmayı yapan ekip, Melittin maddesinin tek başına kanser hücrelerini kapatma ve hücre büyümesini önleme konusunda etkili olduğunu fark etti.

Melittin normalde arı zehrinde bulunsa da sentetik olarak da üretilebiliyor.

İlk bakışta bu keşif heyecan verici olsa da, bilim insanları daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini söylüyor.

İlk bakışta bu keşif heyecan verici olsa da, bilim insanları daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini söylüyor.

Araştırmacılara göre, bu maddelerin ilaca dönüştürülebilmesi için daha alınması gereken çok yol var.

Araştırmacılara göre, bu maddelerin ilaca dönüştürülebilmesi için daha alınması gereken çok yol var.

Bu konuyla ilgili BBC'ye konuşan Araştırmacı Doç. Dr. Alex Swarbrick, bu çalışmanın henüz çok erken bir aşamada olduğunu ve bunun klinik bir tedaviye dönüşebilmesi için önlerinde gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ifade etti.

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