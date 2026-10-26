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Avrupa'nın En İyisi, Karabük'te Yetişiyor: Gramı 1.450 TL'den Satılıyor

Avrupa'nın En İyisi, Karabük'te Yetişiyor: Gramı 1.450 TL'den Satılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 15:12
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde teknoloji sektöründeki 15 yıllık birikimini tarıma aktaran veri ve yapay zekâ danışmanı Cihan Saymaz, sensör teknolojisiyle ürettiği yüksek kaliteli safranın gramını bin 450 liradan satışa sunuyor. İtalya ve İspanya’daki üst kalite safranları geride bırakan yerli üretim, sağlık sektöründen de yoğun talep görüyor.

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Safranbolu'nun Kırıklar bölgesinde 5 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı 150 kilogramlık safran soğanı desteğiyle üretime adım atan Cihan Saymaz, aradan geçen sürede üretim hacmini büyüterek yaklaşık 2 ton soğan varlığına ulaştı.

Safranbolu'nun Kırıklar bölgesinde 5 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı 150 kilogramlık safran soğanı desteğiyle üretime adım atan Cihan Saymaz, aradan geçen sürede üretim hacmini büyüterek yaklaşık 2 ton soğan varlığına ulaştı.

Günümüzde 11 dekarlık alanda ve iki ayrı tarlada üretimini sürdüren Saymaz, klasik tarım yöntemlerinin dışına çıkarak tarlalarını sensörlerle donattı; sulama, gübreleme, ekim ve hasat süreçlerini veri ve yapay zekâ modelleriyle optimize etti.

Her hasat sonrasında ürünlerini İtalya'daki akredite bir laboratuvarda teste tabi tuttuklarını belirten Saymaz, safranın kalitesini ve tıbbi değerini belirleyen krosin (crocin) ve pikrokrosin (picrocrocin) bileşenlerinde rekor seviyelere ulaştıklarını kaydetti:

Her hasat sonrasında ürünlerini İtalya'daki akredite bir laboratuvarda teste tabi tuttuklarını belirten Saymaz, safranın kalitesini ve tıbbi değerini belirleyen krosin (crocin) ve pikrokrosin (picrocrocin) bileşenlerinde rekor seviyelere ulaştıklarını kaydetti:

'Şu anki test sonuçlarımıza göre Türkiye'de üretilen safranlar arasında en yüksek değerlere ulaştık. İtalya ve İspanya'daki en üst kalite safranların bile üzerinde değerlerimiz var. Bu analiz sonuçları, ürünümüzün özellikle sağlık alanında rağbet görmesini sağlıyor.'

Kalite artışının doğrudan pazar talebine yansıdığını ifade eden Saymaz, ürünlerini "Safran Oman Tarım" markası altında iç ve dış pazara sunduklarını belirtti.

Kalite artışının doğrudan pazar talebine yansıdığını ifade eden Saymaz, ürünlerini "Safran Oman Tarım" markası altında iç ve dış pazara sunduklarını belirtti.

Gram satış fiyatının yaklaşık bin 450 TL, kilogram fiyatının ise 1 milyon 450 bin TL seviyesinde olduğunu vurgulayan Saymaz, yeni hasat dönemiyle birlikte satışların geçen yıla kıyasla yüzde 100 arttığını ve ihracat hacminin katlanarak büyümeye devam ettiğini aktardı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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