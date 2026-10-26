Avrupa'nın En İyisi, Karabük'te Yetişiyor: Gramı 1.450 TL'den Satılıyor
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde teknoloji sektöründeki 15 yıllık birikimini tarıma aktaran veri ve yapay zekâ danışmanı Cihan Saymaz, sensör teknolojisiyle ürettiği yüksek kaliteli safranın gramını bin 450 liradan satışa sunuyor. İtalya ve İspanya’daki üst kalite safranları geride bırakan yerli üretim, sağlık sektöründen de yoğun talep görüyor.
Safranbolu'nun Kırıklar bölgesinde 5 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı 150 kilogramlık safran soğanı desteğiyle üretime adım atan Cihan Saymaz, aradan geçen sürede üretim hacmini büyüterek yaklaşık 2 ton soğan varlığına ulaştı.
Her hasat sonrasında ürünlerini İtalya'daki akredite bir laboratuvarda teste tabi tuttuklarını belirten Saymaz, safranın kalitesini ve tıbbi değerini belirleyen krosin (crocin) ve pikrokrosin (picrocrocin) bileşenlerinde rekor seviyelere ulaştıklarını kaydetti:
Kalite artışının doğrudan pazar talebine yansıdığını ifade eden Saymaz, ürünlerini "Safran Oman Tarım" markası altında iç ve dış pazara sunduklarını belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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