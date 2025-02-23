Aslı Enver Poğaça Yanaklı Kızı Elay'ın Son Halini Paylaştı, Sosyal Medyada Benzetme Yarışı Başladı!
Aslı Enver Poğaça Yanaklı Kızı Elay'ın Son Halini Paylaştı, Sosyal Medyada Benzetme Yarışı Başladı!
Ünlü oyuncu Aslı Enver’den yeni paylaşım geldi! 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlendiği Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile birlikte yurtdışı tatiline çıkan Aslı Enver, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Elay’ın son hali görenleri kendine hayran bırakırken, takipçileri hemen benzetme yarışına girdi. Kimi babasına, kimi annesine, kimi ise “tam bir karışım” dedi.
Peki sizce Elay kime benziyor? Gelin birlikte bakalım!
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Aslı Enver’i birçoğumuz Kavak Yelleri dizisiyle tanıdık ve sevdik.
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Hayat Bilgisi dizisinde de boy göstermişti.
Gelelim özel hayatına.
Ama iyi de oldu. Güzel oyuncumuz bu mutlu evlilikten 2023 yılında Elay adında bir kızı oldu.
Aslı Enver, aile hayatına dair kareleri sık sık paylaşan ünlülerden biri haline geldi.
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Son olarak, Aslı Enver ve ailesinden yeni bir paylaşım geldi!
Bu tatlı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü!
Peki siz kime benzettiniz? İşte o paylaşımlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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