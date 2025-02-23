Aslı Enver Poğaça Yanaklı Kızı Elay'ın Son Halini Paylaştı, Sosyal Medyada Benzetme Yarışı Başladı!

O günden sonra sayısız projede yer aldı, her zaman göz önünde bir isim oldu. İstanbullu Gelin dizisindeki performansıyla da kariyerinin zirvesine ulaştı. Ama aslında Enver Kavak Yelleri'nden önce TRT sitcomunda oynamıştı. Bir çoğunuz bilmez ama 'Uzay Sitcom'u' adıyla çok fazla bilinmeyen bir diziye konuk oyuncu olarak girmişti.