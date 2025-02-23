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Aslı Enver Poğaça Yanaklı Kızı Elay'ın Son Halini Paylaştı, Sosyal Medyada Benzetme Yarışı Başladı!

Aslı Enver Poğaça Yanaklı Kızı Elay'ın Son Halini Paylaştı, Sosyal Medyada Benzetme Yarışı Başladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2025 - 14:28

Ünlü oyuncu Aslı Enver’den yeni paylaşım geldi! 2022 yılında sürpriz bir şekilde evlendiği Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile birlikte yurtdışı tatiline çıkan Aslı Enver, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Elay’ın son hali görenleri kendine hayran bırakırken, takipçileri hemen benzetme yarışına girdi. Kimi babasına, kimi annesine, kimi ise “tam bir karışım” dedi. 

Peki sizce Elay kime benziyor? Gelin birlikte bakalım!

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Aslı Enver’i birçoğumuz Kavak Yelleri dizisiyle tanıdık ve sevdik.

Aslı Enver’i birçoğumuz Kavak Yelleri dizisiyle tanıdık ve sevdik.

O günden sonra sayısız projede yer aldı, her zaman göz önünde bir isim oldu. İstanbullu Gelin dizisindeki performansıyla da kariyerinin zirvesine ulaştı. Ama aslında Enver Kavak Yelleri'nden önce TRT sitcomunda oynamıştı. Bir çoğunuz bilmez ama 'Uzay Sitcom'u' adıyla çok fazla bilinmeyen bir diziye konuk oyuncu olarak girmişti.

Hayat Bilgisi dizisinde de boy göstermişti.

Hayat Bilgisi dizisinde de boy göstermişti.

Dizide Hazal karakterine hayat veren güzel oyuncu, o zamanlar hızlıca fark edilmiş olacak ki ardından Kavak Yelleri dizisinde başrol oldu. Sonrasında da önü açılmış ve Suskunlar, Kayıp, Mutlu Ol Yeter, Kış Güneşi, İstanbullu Gelin gibi dizilerde hepimizin yüzünü de adını da bildiğimiz ünlü oyunculardan biri haline geldi.

Gelelim özel hayatına.

Gelelim özel hayatına.

Yıllarca Murat Boz ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyi bilmeyen yok. O ilişkinin bitmesinden kısa bir süre sonra, 2022 yılında herkesin beklemediği bir hamle yaparak Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi. Hepimiz bu ani evlilik karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadık elbette.

Ama iyi de oldu. Güzel oyuncumuz bu mutlu evlilikten 2023 yılında Elay adında bir kızı oldu.

Ama iyi de oldu. Güzel oyuncumuz bu mutlu evlilikten 2023 yılında Elay adında bir kızı oldu.

Bu kez Elay'la sosyal medya paylaşımlarında yepyeni bir dönem başladı. Önce Elay’ın yüzünü uzun bir süre sakladı, tam 6 ay sonra minik prensesle bizi tanıştırdı. O günden sonra Elay’lı paylaşımlar olay oldu! Özellikle Elay’ın ilk yaş günü ve yürümeye başladığı anlar takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Aslı Enver, aile hayatına dair kareleri sık sık paylaşan ünlülerden biri haline geldi.

Aslı Enver, aile hayatına dair kareleri sık sık paylaşan ünlülerden biri haline geldi.

Hem eşi Berkin Gökbudak’la romantik anlarını hem de minik Elay’ın büyüme sürecini takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlar da doğal olarak büyük ilgi görüyor.

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Son olarak, Aslı Enver ve ailesinden yeni bir paylaşım geldi!

Son olarak, Aslı Enver ve ailesinden yeni bir paylaşım geldi!

Ünlü oyuncu eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile birlikte yurtdışına tatile çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda minik Elay’ın neşeli halleri yine dikkat çekti. Aslı Enver paylaşımına “Küçük gezgin loading…✈️🌄🍼” notunu düştü.

Bu tatlı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü!

Bu tatlı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü!

Özellikle Elay’ın büyümüş hali takipçilerini şaşırttı. Küçük kızın kime benzediği ise yine büyük bir tartışma konusu oldu. Kimi 'Tam babasının kopyası!' derken, kimileri 'Aslı’nın minik hali gibi' yorumları yaptı. Bazıları da 'Anne ve babasının tam ortası olmuş, müthiş bir karışım!' diyerek ikisini de gördüğünü söyledi.

Peki siz kime benzettiniz? İşte o paylaşımlar:

Peki siz kime benzettiniz? İşte o paylaşımlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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