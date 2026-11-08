Aşk İddialarına Aylarca Sessiz Kalan Afra Saraçoğlu Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi

İkilinin adı ilk kez nisan ayında yan yana anılmaya başladı. Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu'nun 27 Nisan'da Kopenhag'da birlikte tatil yaptığı ve bir konsere gittiği öne sürüldü. Saraçoğlu'nun Kopenhag'dan yapılan bir paylaşıma kalp bırakması da iddiaları alevlendirdi.

Mayıs ayında bu kez Madrid'den kareler geldi. Çiftin arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yerken bir hayranın objektifine takıldığı iddia edildi.

Temmuzda ise bir gece çıkışında Yosmaoğlu'nun Saraçoğlu'nu evine bıraktığı anlar kameralara yansıdı. Flaşlardan rahatsız olan oyuncu, yüzünü eliyle kapatmıştı.