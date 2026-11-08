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Aşk İddialarına Aylarca Sessiz Kalan Afra Saraçoğlu Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi

Aşk İddialarına Aylarca Sessiz Kalan Afra Saraçoğlu Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi

Magazin Afra Saraçoğlu
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
08.11.2026 - 09:59
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Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu, Etiler’de bir mekana girerken el ele görüntülendi. Nisan ayından bu yana aşk iddialarıyla gündemde olan çift, uzun süre kameralardan kaçmıştı. Birkaç gün önce Taksim’de gülümseyerek poz veren ikili, bu kez el ele yürüyerek dikkat çekti.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Etiler'de bir mekana el ele girerken görüntülendi.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Etiler'de bir mekana el ele girerken görüntülendi.

Afra Saraçoğlu, sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile yine objektiflere yakalandı. Çift, Etiler'de bir mekana el ele girerken görüntülendi.

Aylardır kameralardan kaçmaya çalışan ikilinin bu kez el ele görüntülenmesi dikkat çekti. Kopenhag'dan Madrid'e, Bebek'ten Taksim'e uzanan görüntülerin ardından Etiler'deki kareler, ilişkinin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu arasındaki aşk iddiaları 27 Nisan'da Kopenhag'da başladı.

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu arasındaki aşk iddiaları 27 Nisan'da Kopenhag'da başladı.

İkilinin adı ilk kez nisan ayında yan yana anılmaya başladı. Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu'nun 27 Nisan'da Kopenhag'da birlikte tatil yaptığı ve bir konsere gittiği öne sürüldü. Saraçoğlu'nun Kopenhag'dan yapılan bir paylaşıma kalp bırakması da iddiaları alevlendirdi.

Mayıs ayında bu kez Madrid'den kareler geldi. Çiftin arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yerken bir hayranın objektifine takıldığı iddia edildi.

Temmuzda ise bir gece çıkışında Yosmaoğlu'nun Saraçoğlu'nu evine bıraktığı anlar kameralara yansıdı. Flaşlardan rahatsız olan oyuncu, yüzünü eliyle kapatmıştı.

Çift, Etiler'den önce 5 Kasım Perşembe akşamı Taksim'de gülümseyerek poz vermişti.

Çift, Etiler'den önce 5 Kasım Perşembe akşamı Taksim'de gülümseyerek poz vermişti.

Etiler'deki görüntülerden kısa süre önce çift, 5 Kasım Perşembe akşamı Taksim'de bir tiyatro çıkışında görüntülenmişti. Uzun süre kameralardan kaçan ikili, bu kez gülümseyerek poz verdi. Saraçoğlu'nun, sevgilisinin fotoğraflanmaya alışık olmadığını söylediği aktarıldı.

Peki Poyraz Yosmaoğlu kimdir? İş dünyasında yer alan Yosmaoğlu, Koç Okulu'ndan mezun oldu ve London School of Economics'te öğrenim gördü. Genç iş insanı, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Afra Saraçoğlu'nun özel hayatı uzun süredir merak konusu. Oyuncunun adı daha önce Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmış, ikilinin ayrılığı 2024 yazında gündem olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı A.B.İ. dizisine ise haziran ayında veda etmişti.

Öte yandan Saraçoğlu, son dönemde magazin kadar asayiş gündeminde de yer aldı. Eylül ayında gözaltına alınan oyuncunun yasaklı madde testinin pozitif çıktığı açıklanmış, Saraçoğlu ardından ilk açıklamasını yapmıştı.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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