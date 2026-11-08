Aşk İddialarına Aylarca Sessiz Kalan Afra Saraçoğlu Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi
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Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu, Etiler’de bir mekana girerken el ele görüntülendi. Nisan ayından bu yana aşk iddialarıyla gündemde olan çift, uzun süre kameralardan kaçmıştı. Birkaç gün önce Taksim’de gülümseyerek poz veren ikili, bu kez el ele yürüyerek dikkat çekti.
KAYNAK: Gazete Magazin
Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Etiler'de bir mekana el ele girerken görüntülendi.
Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu arasındaki aşk iddiaları 27 Nisan'da Kopenhag'da başladı.
Çift, Etiler'den önce 5 Kasım Perşembe akşamı Taksim'de gülümseyerek poz vermişti.
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