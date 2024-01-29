'Asgari Ücretteki 2 Lira' Sorusu: Çalışma Bakanı Işıkhan Yanıt Verdi
'Asgari Ücretteki 2 Lira' Sorusu: Çalışma Bakanı Işıkhan Yanıt Verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücretteki 2 liralık küsuratın nedenini açıkladı.
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Asgari ücretteki 2 lira küsurat, açıklandığı günden bu yana sosyal medya goygoylarına neden olan bir konu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı programda asgari ücretteki iki liraya ilişkin soruya da yanıt verdi.
Asgari ücretteki 2 lira için "Tamamen teknik bir şey" diyen Bakan Işıkhan ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor."
"2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik."
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