Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? 2024 Yılında Asgari Ücret Kaç Lira? Bakan Işıkhan Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Toplantının ardından yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücret açıklandı. Peki asgari ücret 2024 yılında ne kadar oldu?