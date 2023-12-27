Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? 2024 Yılında Asgari Ücret Kaç Lira? Bakan Işıkhan Duyurdu
Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? 2024 Yılında Asgari Ücret Kaç Lira? Bakan Işıkhan Duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Toplantının ardından yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücret açıklandı. Peki asgari ücret 2024 yılında ne kadar oldu?
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İlk toplantısı 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda taraflar, görüşmelerini noktaladı.
2024 yılındaki asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.
Asgari ücret ne kadar oldu?
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