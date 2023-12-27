Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? 2024 Yılında Asgari Ücret Kaç Lira? Bakan Işıkhan Duyurdu

Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? 2024 Yılında Asgari Ücret Kaç Lira? Bakan Işıkhan Duyurdu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
27.12.2023 - 19:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Toplantının ardından yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücret açıklandı. Peki asgari ücret 2024 yılında ne kadar oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk toplantısı 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda taraflar, görüşmelerini noktaladı.

İlk toplantısı 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda taraflar, görüşmelerini noktaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini kabul etti.

2024 yılındaki asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

2024 yılındaki asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Beştepe'de tamamlanan görüşmeler sonrasında taraflar Çalışma Bakanlığı'na geçerek 2024 yılı asgari ücretini açıkladı.

Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücrete yüzde 49,09 zam geldi ve 2024 yılı itibarıyla yeni asgari ücret, 17 bin 2 TL oldu.

2023 yılında ne kadardı?

2023 yılında ne kadardı?

2023 yılında asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?