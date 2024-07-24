Arka Sokaklar'da Ayrılık Rüzgarları Esiyor! 14 Yıllık Oyuncu Diziye Veda Ediyor!
Arka Sokaklar'da Ayrılık Rüzgarları Esiyor! 14 Yıllık Oyuncu Diziye Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Türk televizyonunun en uzun süreli dizilerinden biri olan 'Arka Sokaklar'da son zamanlarda ayrılıklar yaşanıyor. Yakın zamanda, dizinin yönetmeni Orhan Oğuz'un projeden ayrılmıştı. Şimdi de Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 14 yıldır keskin nişancı Arda Atik karakterini başarıyla canlandıran Tunç Oğuz'un ayrılığını duyurdu.
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Yılların dizisi "Arka Sokaklar"da önemli değişiklikler yaşanıyor. D Media'nın yapımcılığını üstlendiği ve 18 yıl boyunca Orhan Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı bu dizi, son günlerde Oğuz'un ayrılığıyla gündeme geldi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Orhan Oğuz'un yerine yeni yönetmen olarak Baran Özçaylan getirildi.
Ancak yönetmen değişikliği dizinin tek değişimi olmadı. 14 yıldır dizide keskin nişancı Arda Atik karakterini canlandıran Tunç Oğuz da diziden ayrıldı.
Diziye veda ederken Tunç Oğuz, ekibe teşekkür ederek, "Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu.Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin" mesajını paylaştı.
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