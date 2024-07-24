Arka Sokaklar'da Ayrılık Rüzgarları Esiyor! 14 Yıllık Oyuncu Diziye Veda Ediyor!

Türk televizyonunun en uzun süreli dizilerinden biri olan 'Arka Sokaklar'da son zamanlarda ayrılıklar yaşanıyor. Yakın zamanda, dizinin yönetmeni Orhan Oğuz'un projeden ayrılmıştı. Şimdi de Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 14 yıldır keskin nişancı Arda Atik karakterini başarıyla canlandıran Tunç Oğuz'un ayrılığını duyurdu.