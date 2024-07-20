Araç Sahiplerine İyi Haber: Ödediğiniz Ücreti Geri Alabilirsiniz
Araç Sahiplerine İyi Haber: Ödediğiniz Ücreti Geri Alabilirsiniz
Araş sahiplerine iyi haber geldi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaklaşık 1,5 yıl önce Mecidiyeköy'deki bir AVM otoparkında 0-3 saatlik süreden kısa bir süre kalmasına rağmen ücret talep edilmesini Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.Ağaoğlu'na dava sonucunda 20 liralık otopark ücretinin iade edilmesine karar verildi.
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İddiaya göre Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu’ndan yaklaşık bir buçuk yıl önce, Mecidiyeköy’deki bir AVM otoparkında 0-3 saatlik süreden kısa bir süre kalmasına rağmen 20 liralık ücret talep edildi.
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İşletmenin ücret iadesi teklifini kabul etmeyen Ağaoğlu konuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.Ağaoğlu’nun heyete başvurusu işletmenin '0-3 saatlik sınır aşıldı' şeklinde beyan vermesi ve plaka tanıma sisteminde giriş çıkış saatinin herhangi bir belgede ibraz edilmemesi göz önünde bulundurularak reddedildi.
Bunun üzerine Tüketici Mahkemesi'ne başvuran Ağaoğlu'na dava sonucunda 20 liralık otopark ücretinin iade edilmesine karar verildi.
Daha önce Ulaştırma Koordinasyon Merkezleri'nin (UKOME) '0-3 saat ücretsiz' kararını uygulamayan iki işletmeye karşı da hukuki mücadelesini kazanan Ağaoğlu, otoparklarda giriş çıkış saatlerinin ibraz edilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Ağaoğlu, “Aynı işletmenin Ataşehir’deki AVM otoparkıyla de mücadele verdim ve orası 0-3 saat ücretsiz oldu. Yine, Ümraniye’deki farklı bir AVM’nin otoparkıyla aynı mücadeleyi verdim ve 0-3 saati ücretsiz hale getirdiler. İşletmeye sizinle de mücadele vereceğim deyip 20 lirayı kabul etmedim" dedi.
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UKOME tarafından 2007 yılında alınan 0-3 saat ücretsiz kuralının bazı AVM’lerde hala uygulanmadığına değinen Ağaoğlu, tüketicileri bu saat aralıklarında ödeme yapmamaları konusunda uyardı.
Otopark plaka tanıma sistemlerindeki soruna da değinen Ağaoğlu, tüketicinin fazla ücret ödememesi ve keyfi uygulamalar olmaması adına işletmeler tarafından giriş ve çıkış saatinin ibraz edilmesinin önemini aktardı.
Tüketici giriş- çıkış saatini bilmeden ödemek zorunda kalıyor
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