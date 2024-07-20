Araç Sahiplerine İyi Haber: Ödediğiniz Ücreti Geri Alabilirsiniz

Araş sahiplerine iyi haber geldi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaklaşık 1,5 yıl önce Mecidiyeköy'deki bir AVM otoparkında 0-3 saatlik süreden kısa bir süre kalmasına rağmen ücret talep edilmesini Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.Ağaoğlu'na dava sonucunda 20 liralık otopark ücretinin iade edilmesine karar verildi.