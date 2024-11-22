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Ara Güler'i Arda Güler'le Karıştıran Twitter Kullanıcısı Görenleri Güldürdü!

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Ara Güler'i Arda Güler'le Karıştıran Twitter Kullanıcısı Görenleri Güldürdü!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 15:39

İsim benzerliği günümüzde sık karşılaşılan bir durum. Ancak hem ad hem de soyad benzerliği söz konusu olduğunda bazılarımız zorluk yaşayabiliyor. Anlaşılan o ki, @furacaoefe kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir Twitter (X) kullanıcısı da o kişilerden biri. 

Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının yapay zeka ile hareketlendirildiği videoya yorum yapan kullanıcı, ünlü Fotoğraf Sanatçısı Ara Güler'i, Real Madrid'de forma giyen Millî Futbolcu Arda Güler'le karıştırınca ortaya güldüren anlar çıktı.

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@bosunatiklama kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir Twitter (X) hesabı, ''Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları yapay zeka ile hareketlendirildi.'' notuyla şu videoyu paylaştı👇

Paylaşımda gördüğü ''Ara Güler'' ismini ''Arda Güler'' olarak algılayan bir kullanıcı da cevap olarak şunu yazdı👇

Paylaşımda gördüğü ''Ara Güler'' ismini ''Arda Güler'' olarak algılayan bir kullanıcı da cevap olarak şunu yazdı👇
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''Gururumuzsun Bravo Arda 👏🏻👏🏻🇹🇷🇹🇷''

İsim benzerliği kurbanı olan o kullanıcıya çok sayıda cevap geldi👇

İsim benzerliği kurbanı olan o kullanıcıya çok sayıda cevap geldi👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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