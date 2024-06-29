Apple Kameraları mı Bozuyor? Bir Kullanıcı Kullandığı iPhone ile Yeni Bir iPhone'un Kamerasını Karşılaştırdı

Geçtiğimiz yıllarda Apple, bazı güncellemelerin ardından telefonları yavaşlattığını kabul etmiş, bu durum markanın başına iş açmıştı hatırlarsanız. İçerik üreticisi Özlem Özdemir, Apple'ın aynı şeyi kameraları için de yaptığını, iPhone kameralarının zamanla kötüleştiğini düşündü ve bir mağazaya gitti.