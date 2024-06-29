Görüş Bildir
Haberler
Video
Apple Kameraları mı Bozuyor? Bir Kullanıcı Kullandığı iPhone ile Yeni Bir iPhone'un Kamerasını Karşılaştırdı

Apple Kameraları mı Bozuyor? Bir Kullanıcı Kullandığı iPhone ile Yeni Bir iPhone'un Kamerasını Karşılaştırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 20:41

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıllarda Apple, bazı güncellemelerin ardından telefonları yavaşlattığını kabul etmiş, bu durum markanın başına iş açmıştı hatırlarsanız. İçerik üreticisi Özlem Özdemir, Apple'ın aynı şeyi kameraları için de yaptığını, iPhone kameralarının zamanla kötüleştiğini düşündü ve bir mağazaya gitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mağaza'da yeni bir iPhone ile kendi kullandığı telefonun kameralarını kıyasladı.

Mağaza'da yeni bir iPhone ile kendi kullandığı telefonun kameralarını kıyasladı.

Mağaza görevlileri ortaya çıkan farkın, üretim kaynaklı olduğunu söyledi.

Mağaza görevlileri ortaya çıkan farkın, üretim kaynaklı olduğunu söyledi.

Videoya, bu değişimin kameranın zamanla aldığı hasardan kaynaklandığını savunan yorumlar da geldi.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın