Antrenörlük ve Teknik Direktörlük İçin 5 Kademeli Yeni Standart Resmi Gazete'de Yayımlandı
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Antrenörlük ve teknik direktörlük mesleklerine ilişkin yeni ulusal meslek standartları 15 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan düzenleme, yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe uzanan beş ayrı kademeyi kapsıyor. Her kademe için mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kriterleri tanımlandı.
Meslek için beş kademe belirlendi.
Yardımcı antrenör Seviye 3'ten başlıyor.
Teknik direktörlük için Seviye 7 şartı var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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