Antrenörlük ve Teknik Direktörlük İçin 5 Kademeli Yeni Standart Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun hazırladığı standartlarla antrenörlük ve teknik direktörlük için beş farklı kademe oluşturuldu. Basamaklar yardımcı antrenörlükten başlayıp teknik direktörlüğe kadar uzanıyor ve her biri için ayrı yeterlilik kriterleri belirlendi.