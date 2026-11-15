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Antrenörlük ve Teknik Direktörlük İçin 5 Kademeli Yeni Standart Resmi Gazete'de Yayımlandı

Antrenörlük ve Teknik Direktörlük İçin 5 Kademeli Yeni Standart Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete Teknik direktör
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 20:50
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Antrenörlük ve teknik direktörlük mesleklerine ilişkin yeni ulusal meslek standartları 15 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan düzenleme, yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe uzanan beş ayrı kademeyi kapsıyor. Her kademe için mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kriterleri tanımlandı.

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Meslek için beş kademe belirlendi.

Meslek için beş kademe belirlendi.

Yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun hazırladığı standartlarla antrenörlük ve teknik direktörlük için beş farklı kademe oluşturuldu. Basamaklar yardımcı antrenörlükten başlayıp teknik direktörlüğe kadar uzanıyor ve her biri için ayrı yeterlilik kriterleri belirlendi.

Yardımcı antrenör Seviye 3'ten başlıyor.

Yardımcı antrenör Seviye 3'ten başlıyor.

Sınıflandırmaya göre Yardımcı Antrenör (I. Kademe) Seviye 3, Temel Antrenör (II. Kademe) ise Seviye 4 olarak tanımlandı. Bir üst basamak olan Kıdemli Antrenör (III. Kademe) için Seviye 5 şartı getirildi.

Teknik direktörlük için Seviye 7 şartı var.

Teknik direktörlük için Seviye 7 şartı var.

Baş Antrenör (IV. Kademe) için Seviye 6 belirlendi. En üst basamakta bulunan Teknik Direktör (V. Kademe) ise Seviye 7 olarak sınıflandırıldı. Yani teknik direktör olmak için aranan yeterlilik, antrenörlük kademeleri arasındaki en yüksek seviye oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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