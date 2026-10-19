Eski Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker İşsizliğin Stresini Anlattı
Eski İngiltere milli futbolcusu Steven Caulker, Konyaspor'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yaşadığı işsizlik sürecini LinkedIn hesabından anlattı. 34 yaşındaki Caulker, daha önce de benzer dönemlerden geçtiğini, duygusal iniş çıkışlara alıştığını ancak bunun süreci hiç kolaylaştırmadığını yazdı. Tüm şartları taşıdığı pozisyonlara başvurup mülakat çağrısı bile alamamanın canını yaktığını söyleyen deneyimli isim, yine de paniğe kapılmak istemediğini belirtti. Caulker, Şubat 2026'da İlhan Palut'un teknik ekibine katılmış, 10 Eylül'de görevi kendi kararıyla bırakmıştı. Pazar günü paylaşılan mesaj, Türk futbolunu yakından tanıyan bir ismin kariyerinin yeni bölümü için kapı aradığını ortaya koyuyor.
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