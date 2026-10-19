article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Eski Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker İşsizliğin Stresini Anlattı

Eski Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker İşsizliğin Stresini Anlattı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
19.10.2026 - 10:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eski İngiltere milli futbolcusu Steven Caulker, Konyaspor'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yaşadığı işsizlik sürecini LinkedIn hesabından anlattı. 34 yaşındaki Caulker, daha önce de benzer dönemlerden geçtiğini, duygusal iniş çıkışlara alıştığını ancak bunun süreci hiç kolaylaştırmadığını yazdı. Tüm şartları taşıdığı pozisyonlara başvurup mülakat çağrısı bile alamamanın canını yaktığını söyleyen deneyimli isim, yine de paniğe kapılmak istemediğini belirtti. Caulker, Şubat 2026'da İlhan Palut'un teknik ekibine katılmış, 10 Eylül'de görevi kendi kararıyla bırakmıştı. Pazar günü paylaşılan mesaj, Türk futbolunu yakından tanıyan bir ismin kariyerinin yeni bölümü için kapı aradığını ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Caulker, Walt Disney'in 300'den fazla kez reddedildiğini hatırlattı

Caulker, Walt Disney'in 300'den fazla kez reddedildiğini hatırlattı

Caulker paylaşımında, reddedilmenin çoğu insanın hikâyesinin bir parçası olduğunu vurgulayıp Walt Disney'in 300'den fazla kez geri çevrildiğini hatırlattı. Asıl zorlandığı noktanın ise hedefleriyle uyuşmayan iş tekliflerine hayır demek olduğunu söyledi. Mesaj, Konyaspor'dan ayrılışının üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçtikten sonra geldi.

Sakin ve soğukkanlı kalmanın bu dönemde önemli olduğunu belirten Caulker, güne bir düzen katmanın da iyi geldiğini yazdı. Sabah koşusunu yeni bitirdiğini ve endorfin salgılamanın ardından kendini oldukça iyi hissettiğini anlatan eski futbolcu, mesajını 'Harika bir pazar geçirin' dileğiyle noktaladı.

Tottenham altyapısından Süper Lig'e uzanan bir kariyer

Tottenham altyapısından Süper Lig'e uzanan bir kariyer

Caulker, Tottenham altyapısında yetişti, 2013'te Cardiff City'ye kulüp rekoru bedelle transfer oldu ve İngiltere A Milli Takımı'nda forma giydi. Babasının ailesi üzerinden Sierra Leone Milli Takımı'nı da tercih eden futbolcu, bu formayla 18 maça çıktı ve kaptanlık yaptı.

Ocak 2019'da Alanyaspor'a imza atarak Süper Lig'e geldi; ardından Fenerbahçe'ye transfer olup bir sezonu Gaziantep'te kiralık geçirdi. Türkiye'ye gelişinde dönemin Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kendisine şans verdiğini daha önce anlatan Caulker, futbolculuğun yanında antrenörlüğe de yöneldi ve Konyaspor'da İlhan Palut'un yardımcısı olarak çalıştı.

Ayrılığını sosyal medyadan duyuran Caulker, kulübe ve Palut'a teşekkür etmiş, geçen sezon dört büyük takımı yenmeyi ve Türkiye Kupası finaline çıkmayı özel bir dönem olarak anmıştı. Kariyeri boyunca alkol ve kumar bağımlılığıyla mücadelesini de açıkça anlatan Caulker, bu konudaki açık sözlülüğüyle de tanınıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın