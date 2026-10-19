Eski Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker İşsizliğin Stresini Anlattı

Caulker paylaşımında, reddedilmenin çoğu insanın hikâyesinin bir parçası olduğunu vurgulayıp Walt Disney'in 300'den fazla kez geri çevrildiğini hatırlattı. Asıl zorlandığı noktanın ise hedefleriyle uyuşmayan iş tekliflerine hayır demek olduğunu söyledi. Mesaj, Konyaspor'dan ayrılışının üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçtikten sonra geldi.

Sakin ve soğukkanlı kalmanın bu dönemde önemli olduğunu belirten Caulker, güne bir düzen katmanın da iyi geldiğini yazdı. Sabah koşusunu yeni bitirdiğini ve endorfin salgılamanın ardından kendini oldukça iyi hissettiğini anlatan eski futbolcu, mesajını 'Harika bir pazar geçirin' dileğiyle noktaladı.