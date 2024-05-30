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Antalyaspor 'un Yeni Teknik Direktörü Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve Semih Şentürk Açıklaması!

Antalyaspor 'un Yeni Teknik Direktörü Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve Semih Şentürk Açıklaması!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
30.05.2024 - 16:05

Sezonu Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sonlandıran Antalyaspor, takımın başına Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'yı getirdi. Brezilyalı yıldız ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

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Süper Lig’de sezonu 49 puanla 10. sırada tamamlayan Antalyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek yeni isim belli oldu.

Süper Lig’de sezonu 49 puanla 10. sırada tamamlayan Antalyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek yeni isim belli oldu.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve adını sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasına yazdıran Alex de Souza ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve adını sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasına yazdıran Alex de Souza ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

46 yaşındaki çalıştırıcı, düzenlenen imza töreninde "Semih Şentürk ile çalışacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

46 yaşındaki çalıştırıcı, düzenlenen imza töreninde "Semih Şentürk ile çalışacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Brezilyalı yıldız, "Semih hoca (Şentürk) ekibimizde olmayacak. Antalyaspor’da çalışanlar dışında 2 tane yardımcı hoca getireceğim. Türkiye’de bulunan Mehmet Aurelio da bizimle olacak." açıklamasında bulundu.

Brezilyalı yıldız, "Semih hoca (Şentürk) ekibimizde olmayacak. Antalyaspor’da çalışanlar dışında 2 tane yardımcı hoca getireceğim. Türkiye’de bulunan Mehmet Aurelio da bizimle olacak." açıklamasında bulundu.

Alex, Türkiye'den üzgün ayrıldığına da belirtti.👇🏻

Alex, Türkiye'den üzgün ayrıldığına da belirtti.👇🏻

'Buradan ayrılırken üzgün ayrıldım. İnsanların bana yaşattıkları ise mutlu ayrılmama da vesile oldu. Burada bulunduğum zamanlarda Türk halkının bana yaşattığı mutlu hisler için de teşekkür ederim. Burada bir sözleşmem var. Takımı başarıya götürmek için çalışacağım. Gelecek adına konuşmaya gerek yok, gün gün bakacağız. Mesele ben Brezilya’da oynarken Türkiye’de kariyerime devam edeceğim ve sürdüreceğim aklıma gelmemişti. 8 yıl sonra kariyerimi Fenerbahçe’de tamamlayacağımı düşünüyordum. Ben Antalyaspor’da olmaktan dolayı mutluyum. Gelecek ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Bugünün tadını çıkaralım, yarına bakarız'

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