Antalyaspor 'un Yeni Teknik Direktörü Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve Semih Şentürk Açıklaması!
Antalyaspor 'un Yeni Teknik Direktörü Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve Semih Şentürk Açıklaması!
Sezonu Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sonlandıran Antalyaspor, takımın başına Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'yı getirdi. Brezilyalı yıldız ile iki yıllık sözleşme imzalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Süper Lig’de sezonu 49 puanla 10. sırada tamamlayan Antalyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek yeni isim belli oldu.
Akdeniz ekibi, Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve adını sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasına yazdıran Alex de Souza ile iki yıllık anlaşmaya vardı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, düzenlenen imza töreninde "Semih Şentürk ile çalışacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
Brezilyalı yıldız, "Semih hoca (Şentürk) ekibimizde olmayacak. Antalyaspor’da çalışanlar dışında 2 tane yardımcı hoca getireceğim. Türkiye’de bulunan Mehmet Aurelio da bizimle olacak." açıklamasında bulundu.
Alex, Türkiye'den üzgün ayrıldığına da belirtti.👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın