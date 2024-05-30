Üç Yıldır Aynısı Oluyor! Fenerbahçe'yi Eleyen Avrupa'da Şampiyonluk Yaşıyor
Üç Yıldır Aynısı Oluyor! Fenerbahçe'yi Eleyen Avrupa'da Şampiyonluk Yaşıyor
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos oldu. Yunan ekibi, tarihindeki ilk finalinde sahadan sevinçle ayrıldı. Şampiyonlukta dikkat çeken detay ise Fenerbahçe idi. Sarı-lacivertli kulübün son üç yılda Avrupa'da yenildiği takımlar, mutlu sona ulaştı.
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Sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe'de Avrupa kupası hayalleri Olympiakos maçı ile suya düşmüştü.
Sarı-lacivertli temsilcimiz, Yunan ekibine penaltılar sonucunda elenerek Konferans Ligi macerasını noktalamıştı.
İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar yönetimindeki takım, Fenerbahçe zaferi sonrası yarı finalde Aston Villa'yı, finalde de Fiorentina'yı mağlup ederek kupaya uzandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe'ye dair bir detay ise dikkat çekti.
2021-2022 sezonundan bu yana sarı-lacivertli kulübü yenen ekip, Avrupa'da şampiyon oldu.
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2022'de Frankfurt, Avrupa Ligi Finali'nde penaltılarla Rangers'ı elemiş ve 42 yıl sonra şampiyonluk yaşamıştı. Alman kulüp, Fenerbahçe ile aynı grupta yer almış, sarı-lacivertliler, gruptan çıkamamıştı.
2023'te de kupa, Sevilla'nın olmuştu. İspanyol takım, temsilcimizi son 16 turunda geçmeyi başarmıştı.
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