Üç Yıldır Aynısı Oluyor! Fenerbahçe'yi Eleyen Avrupa'da Şampiyonluk Yaşıyor

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos oldu. Yunan ekibi, tarihindeki ilk finalinde sahadan sevinçle ayrıldı. Şampiyonlukta dikkat çeken detay ise Fenerbahçe idi. Sarı-lacivertli kulübün son üç yılda Avrupa'da yenildiği takımlar, mutlu sona ulaştı.