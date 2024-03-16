Antalya, Döşemealtı Belediyesi YRP Adayı Mesut Hekimoğlu'nun Lüks Yatlı ve Mehterli Seçim Konvoyu

Seçim sürecinde adaylar, halkın dikkatini çekmek çeşitli seçim propagandaları gerçekleştiriyor. Ortaya yaratıcı fikirler çıktığı gibi, ilginç görüntülerle de karşılaşabiliyoruz. Döşemealtı ilçesinin Yeniden RefahPartisi belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu, o ilginç görüntülerden birine imza attı.