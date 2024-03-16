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Antalya, Döşemealtı Belediyesi YRP Adayı Mesut Hekimoğlu'nun Lüks Yatlı ve Mehterli Seçim Konvoyu

Antalya, Döşemealtı Belediyesi YRP Adayı Mesut Hekimoğlu'nun Lüks Yatlı ve Mehterli Seçim Konvoyu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 20:25

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Seçim sürecinde adaylar, halkın dikkatini çekmek çeşitli seçim propagandaları gerçekleştiriyor. Ortaya yaratıcı fikirler çıktığı gibi, ilginç görüntülerle de karşılaşabiliyoruz. Döşemealtı ilçesinin Yeniden RefahPartisi belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu, o ilginç görüntülerden birine imza attı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kaanfotografc...
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Dubaili bir iş insanı için yapılan ve 3 yılda tamamlanan yatın denize indirilmek üzere yola çıkmasını fırsat bilen Hekimoğlu, bu anı yaratıcı bir fikirle değerlendirdi.

Dubaili bir iş insanı için yapılan ve 3 yılda tamamlanan yatın denize indirilmek üzere yola çıkmasını fırsat bilen Hekimoğlu, bu anı yaratıcı bir fikirle değerlendirdi.

Tekneye kendi partisinin bayrağını asan Hekimoğlu, tekneyi taşıyan tırı seçim otobüsüyle takip edince ortaya tüm ülkenin dikkatini çeken bir görüntü çıktı.

Tekneye kendi partisinin bayrağını asan Hekimoğlu, tekneyi taşıyan tırı seçim otobüsüyle takip edince ortaya tüm ülkenin dikkatini çeken bir görüntü çıktı.

İşte o anlar;

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Selver.1994.06

Adayların zeka seviyesi yerlerde daha ne kadar saçmalayacaklar merakla beklemekteyim 🤦🏻‍♀️

Sarp

Siyasette nasıl bir para dönüyorsa artık düşünün. Halk izlemeye devam etsin avel avel.