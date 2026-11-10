Ankara'da Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji Sıcaklığın Yükseleceği Günü Açıkladı, Cuma 18 Derece Bekleniyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankara'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde normal seviyelere çıkacağını, başkentte termometrenin cuma günü 18 dereceyi göstereceğini açıkladı.
Ankara'da termometre çarşamba günü 10, perşembe 16, cuma 18 dereceyi gösterecek.
Düzce'nin Topuk Yaylası'nda 1.300 rakımda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.
Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.
Batıda üç gün sağanak var, İstanbul'da ise yağış beklenmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın