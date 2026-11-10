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Ankara'da Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji Sıcaklığın Yükseleceği Günü Açıkladı, Cuma 18 Derece Bekleniyor

Ankara'da Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji Sıcaklığın Yükseleceği Günü Açıkladı, Cuma 18 Derece Bekleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 18:46
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Ankara'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde normal seviyelere çıkacağını, başkentte termometrenin cuma günü 18 dereceyi göstereceğini açıkladı.

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Ankara'da termometre çarşamba günü 10, perşembe 16, cuma 18 dereceyi gösterecek.

Ankara'da termometre çarşamba günü 10, perşembe 16, cuma 18 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin'in sözlerine göre mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar önümüzdeki günlerde normal seviyelere çıkacak. Başkentte çarşamba günü 10, perşembe günü 16 dereceyi bulan termometre, cuma günü 18'i gösterecek.

Bugün ise tablo farklıydı. Yeni Ankara'nın aktardığına göre Meteoroloji, merkez ilçelerde karla karışık yağmur, Akyurt'ta kar öngördü; Kızılcahamam, Çamlıdere ve Elmadağ'ın yüksek kesimlerinde de beyaz örtü bekleniyordu. Gün içi en yüksek sıcaklık 5-6 derece civarında kaldı, bazı ilçelerde gece ve sabah saatlerinde sıfırın altına inildi. Buzlanma ve don riskine karşı sürücülerin yüksek kesimlerdeki yollarda, köprü ve viyadüklerde dikkatli olması istendi.

11 Kasım'da başkent için yağış değil sis öngörülüyor, sıcaklıklar da yavaş yavaş yükselmeye başlayacak.

Düzce'nin Topuk Yaylası'nda 1.300 rakımda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Düzce'nin Topuk Yaylası'nda 1.300 rakımda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Kar yalnızca Ankara'yı beyaza boyamadı. Kars, Düzce, Bolu, Rize, Artvin, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da da kar yağışı görüldü.

En çarpıcı rakam Düzce'nin Topuk Yaylası'ndan geldi. 1.300 metre rakımdaki yaylada kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Eskişehir, Konya, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde de yağmur karla karışık düşerken yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Bolu'da gün içi en yüksek sıcaklık 7 derecede kaldı.

Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karın en çok iz bıraktığı yerlerden biri Karadeniz'in yüksek kesimleri oldu. Rize ve Artvin'de 22 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da tablo daha soğuk. Erzurum, Kars ve Van'da gün içi en yüksek sıcaklık 5 derecede kaldı. Aydınlık'ın aktardığı Meteoroloji verilerine göre bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi de mümkün.

Tarım üreticileri için ayrı bir uyarı var: Bursa'nın güney ve doğu ilçeleri ile Eskişehir, Kütahya ve Bilecik genelinde zirai don bekleniyor.

Batıda üç gün sağanak var, İstanbul'da ise yağış beklenmiyor.

Batıda üç gün sağanak var, İstanbul'da ise yağış beklenmiyor.

Batı kesimlerde ise üç gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kırklareli, Tekirdağ ve Ege kıyılarında yağış var. Perşembe günü yağışlı alanlar Ege kıyıları, Antalya, Isparta, Burdur ve Batı Karadeniz kıyıları olarak sıralanıyor.

İstanbul'da üç gün yağış beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 19 ile 21 derece arasında seyredecek.

Hafta sonunda yağışların kuzey ve iç kesimlere de yayılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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