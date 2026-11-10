Ankara'da Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji Sıcaklığın Yükseleceği Günü Açıkladı, Cuma 18 Derece Bekleniyor

Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin'in sözlerine göre mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar önümüzdeki günlerde normal seviyelere çıkacak. Başkentte çarşamba günü 10, perşembe günü 16 dereceyi bulan termometre, cuma günü 18'i gösterecek.

Bugün ise tablo farklıydı. Yeni Ankara'nın aktardığına göre Meteoroloji, merkez ilçelerde karla karışık yağmur, Akyurt'ta kar öngördü; Kızılcahamam, Çamlıdere ve Elmadağ'ın yüksek kesimlerinde de beyaz örtü bekleniyordu. Gün içi en yüksek sıcaklık 5-6 derece civarında kaldı, bazı ilçelerde gece ve sabah saatlerinde sıfırın altına inildi. Buzlanma ve don riskine karşı sürücülerin yüksek kesimlerdeki yollarda, köprü ve viyadüklerde dikkatli olması istendi.

11 Kasım'da başkent için yağış değil sis öngörülüyor, sıcaklıklar da yavaş yavaş yükselmeye başlayacak.