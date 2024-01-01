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Anı Yaşamayı Unutup Ekrana Hapsolduğumuzu Net Biçimde Gösteren Bu Videoya Bakarken Kendinizi Sorgulayacaksınız

Anı Yaşamayı Unutup Ekrana Hapsolduğumuzu Net Biçimde Gösteren Bu Videoya Bakarken Kendinizi Sorgulayacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 00:50

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Artık neredeyse bütün dünyamız telefonlar ve sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma, insanların sadece tatil fotoğrafı çekebilmek için oldukça konforsuz ve sağlıksız koşullarda tatil yapmayı kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

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Kalabalık bir meydanda yeni yıla girerken çekilmiş bu görüntüler de ekran bağımlılığımızı kanıtladı.

Kalabalık bir meydanda yeni yıla girerken çekilmiş bu görüntüler de ekran bağımlılığımızı kanıtladı.

Yüzlerce insanın o anı yaşamaya değil sadece o anı kaydetmeye odaklandığı görüntüler izleyenlerin kendisini sorgulamasına sebep oldu.

Yüzlerce insanın o anı yaşamaya değil sadece o anı kaydetmeye odaklandığı görüntüler izleyenlerin kendisini sorgulamasına sebep oldu.

İşte o görüntüler;

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