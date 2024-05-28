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Android 15 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Marka Akıllı Telefonlar Belli Oldu!

Android 15 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Marka Akıllı Telefonlar Belli Oldu!

Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 12:54

Teknoloji devi Xiaomi ile alt markaları Redmi ve POCO'nun, Android 15 işletim sistemine güncelleyeceği akıllı telefon modelleri belli oldu.👇

Kaynak: https://www.trustedreviews.com/explai...
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Google'ın merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi Android 15, bu yılın sonbahar aylarında kullanıcılarla buluşacak.

Google'ın merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi Android 15, bu yılın sonbahar aylarında kullanıcılarla buluşacak.

Android pazarının önemli temsilcilerinden Xiaomi, yeni işletim sisteminin çıkışına aylar kala cihazlarını güncellemek için hazırlıklara başladı.

Android pazarının önemli temsilcilerinden Xiaomi, yeni işletim sisteminin çıkışına aylar kala cihazlarını güncellemek için hazırlıklara başladı.

Çinli teknoloji devi, alt markaları Redmi ve POCO ile birlikte Android 15'e geçiş yapacak akıllı telefon modellerini listeledi.

Çinli teknoloji devi, alt markaları Redmi ve POCO ile birlikte Android 15'e geçiş yapacak akıllı telefon modellerini listeledi.

İşte Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar:

Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonlar:

Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonlar:

  • Xiaomi14

  • Xiaomi 14 Pro

  • Xiaomi 14 Ultra

  • Xiaomi 13

  • Xiaomi 13 Pro

  • Xiaomi 13 Ultra

  • Xiaomi 13T Pro

  • Xiaomi 13T

  • Xiaomi 13 Lite

  • Xiaomi 12

  • Xiaomi 12T

  • Xiaomi 12 Pro

  • Xiaomi 12T Pro

  • Xiaomi 12 Lite 5G

Android 15 güncellemesi alacak Redmi akıllı telefonlar:

Android 15 güncellemesi alacak Redmi akıllı telefonlar:

  • Redmi Note 13 Pro

  • Redmi Note 13 Pro 5G

  • Redmi Note 13 Pro+ 5G

  • Redmi Note 13 5G

  • Redmi Note 13 

  • Redmi Not 12 5G

  • Redmi 12

  • Redmi Note 12

  • Redmi 13C

  • Redmi Note 12 Pro (4G)

  • Redmi Note 12 Turbo

  • Redmi Note 12S

  • Redmi Note 12T Pro

İçeriğin Devamı Aşağıda

Android 15 güncellemesi alacak POCO akıllı telefonlar:

Android 15 güncellemesi alacak POCO akıllı telefonlar:

  • Poco M6 Pro 5G

  • Poco F6

  • Poco F6 Pro

  • Poco F5

  • Poco F5 Pro

  • Poco X6

  • Poco X6 Pro

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