Android 15 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Marka Akıllı Telefonlar Belli Oldu!
Android 15 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Marka Akıllı Telefonlar Belli Oldu!
Kaynak: https://www.trustedreviews.com/explai...
Teknoloji devi Xiaomi ile alt markaları Redmi ve POCO'nun, Android 15 işletim sistemine güncelleyeceği akıllı telefon modelleri belli oldu.👇
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Google'ın merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi Android 15, bu yılın sonbahar aylarında kullanıcılarla buluşacak.
Android pazarının önemli temsilcilerinden Xiaomi, yeni işletim sisteminin çıkışına aylar kala cihazlarını güncellemek için hazırlıklara başladı.
Çinli teknoloji devi, alt markaları Redmi ve POCO ile birlikte Android 15'e geçiş yapacak akıllı telefon modellerini listeledi.
Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonlar:
Android 15 güncellemesi alacak Redmi akıllı telefonlar:
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Android 15 güncellemesi alacak POCO akıllı telefonlar:
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