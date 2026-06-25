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Anadolu Efes'in Yıldızı Shane Larkin, Fenerbahçe ile Anlaştı

Anadolu Efes'in Yıldızı Shane Larkin, Fenerbahçe ile Anlaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 20:41
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Basketbol Süper Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını hızlandırdı.

Sarı-lacivertli ekip, özellikle kısa rotasyonunu güçlendirmek adına önemli bir transfer hamlesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün bu bölgeye yapacağı takviyenin, yeni sezon hedefleri açısından kritik bir adım olması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Anadolu Efes'in yıldızıyla anlaştı.

İlk olarak “Fener Hoops” adlı X hesabının duyurduğu, Eurohoops kaynaklarının da doğruladığı bilgilere göre Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

2018’den bu yana Türkiye’de Anadolu Efes için mücadele eden 33 yaşındaki oyun kurucu, lacivert-beyazlı ekipte geçirdiği dönemde iki EuroLeague şampiyonluğu dahil olmak üzere önemli başarılara imza atmıştı.

2028'e kadar sözleşmesi vardı.

2028'e kadar sözleşmesi vardı.

Shane Larkin, geçtiğimiz yıl “modern EuroLeague döneminin en iyi 25 oyuncusu” listesine seçilerek kariyerine önemli bir bireysel başarı daha eklemişti. Tecrübeli oyun kurucunun Anadolu Efes ile olan mevcut sözleşmesinin ise normal şartlarda 2028 yazına kadar devam etmesi bekleniyordu.

Bu sezon sakatlık nedeniyle EuroLeague’de sınırlı süre alan Larkin, 12 maçta forma giydi. Deneyimli guard bu karşılaşmalarda maç başına 15.2 sayı, 2.3 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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