Anadolu Efes'in Yıldızı Shane Larkin, Fenerbahçe ile Anlaştı
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Basketbol Süper Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını hızlandırdı.
Sarı-lacivertli ekip, özellikle kısa rotasyonunu güçlendirmek adına önemli bir transfer hamlesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün bu bölgeye yapacağı takviyenin, yeni sezon hedefleri açısından kritik bir adım olması bekleniyor.
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Fenerbahçe, Anadolu Efes'in yıldızıyla anlaştı.
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2028'e kadar sözleşmesi vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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