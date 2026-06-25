Anadolu Efes'in Yıldızı Shane Larkin, Fenerbahçe ile Anlaştı

İlk olarak “Fener Hoops” adlı X hesabının duyurduğu, Eurohoops kaynaklarının da doğruladığı bilgilere göre Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

2018’den bu yana Türkiye’de Anadolu Efes için mücadele eden 33 yaşındaki oyun kurucu, lacivert-beyazlı ekipte geçirdiği dönemde iki EuroLeague şampiyonluğu dahil olmak üzere önemli başarılara imza atmıştı.