Amazon Prime'da Bulundu: Okul Müdür Yardımcısının Cinsel İçerikli Komedi Filmleri Çıktı!
Amazon Prime'da Bulundu: Okul Müdür Yardımcısının Cinsel İçerikli Komedi Filmleri Çıktı!
İngiltere'nin Londra kentindeki bir okulda görev yapan okulun müdür yardımcısı Paul Belsey'in Amazon Prime'da yer alan bir yetişkin komedi filminde oynadığı ortaya çıktı.
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İngiltere'deki bir okulun müdür yardımcısının cinsel içerikli bir komedi filminde oynadığı ortaya çıktı.
41 yaşındaki müdür yardımcısı Paul Belsey, Londra'nın güneydoğusunda bulunan Chislehurst'teki Marjorie McClure Okulu'nda görev yapıyordu.
IMDb'de 2.6 puan alan "seks komedisinde" Belsey, 'Billy Cockburn' isimli alkolik bir seks düşkününü canlandırıyor.
Film, Amazon Prime'da yetişkin içerikler kategorisinde yer alıyor.
Filmin türü ve sahneleri nedeniyle velilerin duruma tepki gösterdiği belirtiliyor. Belsey, kendisine çok sayıda soru yönelten İngiliz medyasına ise, "Yorum yok" yanıtını vermekle yetindi. Müdür yardımcısı açığa alındı.
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