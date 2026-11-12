Altın Fiyatları Belli Oldu: 12 Kasım Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altındaki geri çekilmenin arkasında salı günü açıklanan ABD ekim ayı enflasyon verisi var. Beklentilerin üzerinde gelen rakam, Fed'in sıkı duruşunu sürdüreceği görüşünü güçlendirdi; Fed yetkililerinin ardından gelen şahin mesajları da bu algıyı pekiştirdi. Dolar endeksi perşembe sabahı son 19 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Dolar değer kazandığında, dolar cinsinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalılaşıyor ve talep zayıflıyor.

Faiz fiyatlamaları da altının aleyhine işliyor. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in 8-9 Aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 87,1 olarak fiyatlıyor. 50 baz puanlık sert bir artışın ihtimali ise yüzde 12,9'a yükseldi. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz beklentisinin öne çıktığı dönemlerde yatırımcı gözünde cazibesini yitiriyor.

Piyasaların yakın takvimindeki en önemli başlık cuma günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi olacak. Verinin yine beklentileri aşması, Fed'in faiz artırımı beklentisini daha da güçlendirebilir. İç piyasada ise gram altının yönünü ons altının yanı sıra dolar/TL belirlemeye devam ediyor.

Gümüş ne kadar?

Dolar/TL bu sabah 50,26 seviyesinde yatay seyrederken gram gümüş yüzde 1,09 düşüşle 82,66 liraya geriledi.