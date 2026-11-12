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Altın Fiyatları Belli Oldu: 12 Kasım Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altın Fiyatları Belli Oldu: 12 Kasım Çeyrek Altın Ne Kadar?

Enflasyon Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 10:44
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ABD'de beklentiyi aşan enflasyon verisinin ardından Fed'in aralıkta faiz artıracağı beklentisi güçlenince altın perşembe sabahına da satıcılı başladı. Ons altın 4 bin doların altına inerek 4 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Kasım Perşembe gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Dün akşam saat 18.00'de 6.482 liradan işlem gören gram altın, gece boyunca ons altında süren satışlarla 6.400 lira sınırına kadar geriledi. Haftaya 6.600 liranın üzerinde başlayan gram altının hafta başından bu yana kaybı yaklaşık 200 lirayı buldu. Dün akşam 43.987 liradan satılan Cumhuriyet altını bu sabah 42.975 liraya, çeyrek altın ise 10.637 liradan 10.506 liraya indi. Altın ne kadar?

12 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.400,06 TL / Satış 6.400,86 TL

Gram has altın ne kadar?

  • Alış 6.368,06 TL / Satış 6.368,85 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.428 TL / Satış 10.506 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 20.881 TL / Satış 21.006 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 41.633 TL / Satış 41.857 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 42.754 TL / Satış 42.975 TL

Ata altın ne kadar?

  • Alış 42.754 TL / Satış 42.975 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

  • Alış 5.826,95 TL / Satış 6.021,28 TL

18 ayar altın ne kadar?

  • Alış 4.405 TL / Satış 5.150 TL

14 ayar altın ne kadar?

  • Alış 3.497,05 TL / Satış 4.677,48 TL

Ons altın ne kadar?

  • Alış 3.960,89 dolar / Satış 3.961,38 dolar

Fiyatlar serbest piyasa verileridir; kuyumcudan kuyumcuya ve gün içindeki hareketlere göre değişiklik gösterebilir. Alım satım öncesinde bulunduğunuz yerdeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var.

Gözler cuma günkü ABD verisine çevrildi.

Gözler cuma günkü ABD verisine çevrildi.

Altındaki geri çekilmenin arkasında salı günü açıklanan ABD ekim ayı enflasyon verisi var. Beklentilerin üzerinde gelen rakam, Fed'in sıkı duruşunu sürdüreceği görüşünü güçlendirdi; Fed yetkililerinin ardından gelen şahin mesajları da bu algıyı pekiştirdi. Dolar endeksi perşembe sabahı son 19 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Dolar değer kazandığında, dolar cinsinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalılaşıyor ve talep zayıflıyor.

Faiz fiyatlamaları da altının aleyhine işliyor. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in 8-9 Aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 87,1 olarak fiyatlıyor. 50 baz puanlık sert bir artışın ihtimali ise yüzde 12,9'a yükseldi. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz beklentisinin öne çıktığı dönemlerde yatırımcı gözünde cazibesini yitiriyor.

Piyasaların yakın takvimindeki en önemli başlık cuma günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi olacak. Verinin yine beklentileri aşması, Fed'in faiz artırımı beklentisini daha da güçlendirebilir. İç piyasada ise gram altının yönünü ons altının yanı sıra dolar/TL belirlemeye devam ediyor.

Gümüş ne kadar?

 Dolar/TL bu sabah 50,26 seviyesinde yatay seyrederken gram gümüş yüzde 1,09 düşüşle 82,66 liraya geriledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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