Altın Fiyatları Belli Oldu: 12 Kasım Çeyrek Altın Ne Kadar?
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ABD'de beklentiyi aşan enflasyon verisinin ardından Fed'in aralıkta faiz artıracağı beklentisi güçlenince altın perşembe sabahına da satıcılı başladı. Ons altın 4 bin doların altına inerek 4 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Kasım Perşembe gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Gözler cuma günkü ABD verisine çevrildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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