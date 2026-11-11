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Yatırımcısına En Çok Kaybettiren Hisseler Belli Oldu

Yatırımcısına En Çok Kaybettiren Hisseler Belli Oldu

Yapay Zeka
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 20:46
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Küresel hisse piyasalarında yılın ilk yarısına damga vuran teknoloji hisseleri, ikinci yarıda tabloyu tamamen tersine çevirdi. Ocak-haziran döneminde yüzde 28,4 yükselen bilişim sektörü, temmuzdan bu yana yüzde 11'in üzerinde değer kaybederek en kötü performans gösteren sektör oldu. Yatırımcılar ise rotayı sağlık, enerji ve temel tüketim hisselerine çevirdi.

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Yapay zeka yatırımlarının faturası ve 2027 kaygısı satışları hızlandırdı.

Yapay zeka yatırımlarının faturası ve 2027 kaygısı satışları hızlandırdı.

Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre analistler, teknoloji hisselerindeki sert geri çekilmeyi yapay zeka yatırımlarına ve 2027 yılına ilişkin ekonomik görünüme dair endişelere bağlıyor. Şirketlerin yapay zeka altyapısı için ayırdığı dev bütçeler, nakit akışları üzerindeki baskı ve giderek artan borçlanma ihtiyacı, piyasadaki risk algısını yukarı taşıdı.

Siyasi cephede de teknoloji devleri için rüzgar tersine döndü. ABD Kongre ara seçimlerinden Demokratların galip çıkması, sektöre yönelik yeni düzenlemeler gelebileceği kaygısını güçlendirdi.

Rakamlar düşüşün boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi, 9 Kasım itibarıyla yılbaşına göre hâlâ yüzde 8,7 artıda olsa da yalnızca ekim ayında yüzde 5,3 eridi, kasım başından bu yana da yüzde 0,7 ekside. Yarı iletken şirketlerinin ağırlıkta olduğu Güney Kore'nin Kospi endeksi ise ekimde yüzde 16,2, kasımın ilk günlerinde de yüzde 8'in üzerinde geriledi.

Küresel ölçekte de tablo farklı değil. MSCI Dünya Bilgi Teknolojileri Endeksi ekimde yüzde 7, kasım başından bu yana yüzde 4,6 kayıp yaşadı. MSCI ABD Bilgi Teknolojileri Endeksi'nin ekimden bu yana toplam kaybı yüzde 11,5'e ulaştı.

Para teknolojiden çıktı; enerji, sağlık ve temel tüketim hisselerine aktı.

Para teknolojiden çıktı; enerji, sağlık ve temel tüketim hisselerine aktı.

Yatırım şirketi AJ Bell'in S&P Global 1200 endeksi üzerinden yaptığı analiz, sermayenin hangi yöne kaydığını gösteriyor. 2026'nın ikinci yarısında en iyi performansı enerji hisseleri sergiledi, onu sağlık ve temel tüketim malları izledi. Enerji şirketleri, ABD-İran savaşının ardından yükselen petrol fiyatlarından güç buldu.

AJ Bell Yatırım Direktörü Russ Mould, sektörler arasındaki bu sert pozisyon değişiminin piyasaların alarm durumunda olduğuna işaret ettiğini vurguladı. Mould, sanayi hisselerinde de belirgin bir zayıflama görüldüğünü ve yapay zeka alanında bir balon oluşup oluşmadığına dair soru işaretlerinin büyüdüğünü dile getirdi.

Herkes aynı karamsar tabloyu çizmiyor. HSBC Stratejisti Alastair Pinder, teknoloji hisselerindeki satışın aşırıya kaçtığı görüşünde. Pinder'a göre haziran ayından bu yana yüzde 45 değer kaybeden ABD yarı iletken hisselerinin ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 13,5'e kadar indi. Stratejist, perakende devi Walmart yaklaşık 40 kat kazanç çarpanıyla işlem görürken yapay zeka çiplerinin lider üreticisi Nvidia'nın yaklaşık 13 kat seviyesinde kaldığına dikkat çekti.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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