Yatırımcısına En Çok Kaybettiren Hisseler Belli Oldu

Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre analistler, teknoloji hisselerindeki sert geri çekilmeyi yapay zeka yatırımlarına ve 2027 yılına ilişkin ekonomik görünüme dair endişelere bağlıyor. Şirketlerin yapay zeka altyapısı için ayırdığı dev bütçeler, nakit akışları üzerindeki baskı ve giderek artan borçlanma ihtiyacı, piyasadaki risk algısını yukarı taşıdı.

Siyasi cephede de teknoloji devleri için rüzgar tersine döndü. ABD Kongre ara seçimlerinden Demokratların galip çıkması, sektöre yönelik yeni düzenlemeler gelebileceği kaygısını güçlendirdi.

Rakamlar düşüşün boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi, 9 Kasım itibarıyla yılbaşına göre hâlâ yüzde 8,7 artıda olsa da yalnızca ekim ayında yüzde 5,3 eridi, kasım başından bu yana da yüzde 0,7 ekside. Yarı iletken şirketlerinin ağırlıkta olduğu Güney Kore'nin Kospi endeksi ise ekimde yüzde 16,2, kasımın ilk günlerinde de yüzde 8'in üzerinde geriledi.

Küresel ölçekte de tablo farklı değil. MSCI Dünya Bilgi Teknolojileri Endeksi ekimde yüzde 7, kasım başından bu yana yüzde 4,6 kayıp yaşadı. MSCI ABD Bilgi Teknolojileri Endeksi'nin ekimden bu yana toplam kaybı yüzde 11,5'e ulaştı.