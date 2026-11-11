Yatırımcısına En Çok Kaybettiren Hisseler Belli Oldu
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Küresel hisse piyasalarında yılın ilk yarısına damga vuran teknoloji hisseleri, ikinci yarıda tabloyu tamamen tersine çevirdi. Ocak-haziran döneminde yüzde 28,4 yükselen bilişim sektörü, temmuzdan bu yana yüzde 11'in üzerinde değer kaybederek en kötü performans gösteren sektör oldu. Yatırımcılar ise rotayı sağlık, enerji ve temel tüketim hisselerine çevirdi.
Yapay zeka yatırımlarının faturası ve 2027 kaygısı satışları hızlandırdı.
Para teknolojiden çıktı; enerji, sağlık ve temel tüketim hisselerine aktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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