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Altın, Elmas, Uranyum ve Daha Fazlası… Dünyanın En Büyük 10 Madencilik Şirketi

etiket Altın, Elmas, Uranyum ve Daha Fazlası… Dünyanın En Büyük 10 Madencilik Şirketi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 14:04

Madencilik dünyasının en büyük oyuncularını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız, endişelenmeyin; size bu konuda biraz bilgi vereceğim. 

Madencilik sektörü, dünyanın dört bir yanındaki kaynakları çıkarmak ve işlemek için devasa şirketlerin faaliyet gösterdiği bir alandır. 

İşte bu devlerden bazıları:

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1. BHP Group

1. BHP Group

İlk durağımız, Avustralya'nın gururu, BHP Group yani bilinen adıyla BHP. Bu devasa madencilik ve metal şirketi, sadece bir kaç maden türüne değil, birçok kıymetli kaynağa sahip.

BHP'nin kolları dünyanın dört bir yanına uzanmış durumda. Avustralya merkezli olmasına rağmen, faaliyetleri sadece o coğrafyayla sınırlı değil. Bakır madenleri Şili'de, demir cevheri Brezilya'da, kömür Madagaskar'da... Kısacası, BHP dünya haritasında etkin bir şekilde varlık gösteriyor.

Demir cevheri, kömür, bakır, nikel, uranyum, altın, elmas... Liste uzadıkça uzuyor. Yani BHP'nin çıkardığı madenleri sıralamakla bitiremeyiz. Bu şirketin amacı, dünya ekonomisine hammadde sağlamak ve bu süreçte en verimli ve sürdürülebilir şekilde çalışmak.

2. Rio Tinto

2. Rio Tinto

Madencilik dünyasında adını sıkça duyduğumuz bir diğer dev, Rio Tinto! Bu İngiliz kökenli devasa şirket, madenlerin ve metallerin dünya sahnesindeki önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dünya genelindeki operasyonlarıyla tanınan Rio Tinto, her türlü madeni ve metali çıkarıp işleyerek büyük bir pazara sunuyor. Alüminyumdan bakıra, elmasa, altına kadar birçok kıymetli maden Rio Tinto'nun kontrolünde.

3. Brezilya'nın gururu, madencilik sektöründe dev bir oyuncu: Vale!

3. Brezilya'nın gururu, madencilik sektöründe dev bir oyuncu: Vale!

Bu devasa şirket, dünyanın en büyük demir cevheri üreticilerinden biri olarak biliniyor. Ancak sadece demir cevheriyle sınırlı değil, Vale'nin envanterinde birçok değerli maden ve metal bulunuyor.

Nikel, bakır, altın, potas ve hatta kömür gibi birçok kıymetli kaynağı çıkaran Vale, dünya ekonomisinin temel taşlarından biri konumunda.

4. Glencore

4. Glencore

Madencilik ve ticaret dünyasının dev isimlerinden biri olan Glencore, İsviçre merkezli çok uluslu bir şirkettir. Bakır, kobalt, nikel, çinko, kurşun, altın, kömür gibi birçok önemli maden ve metalin çıkarımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda bunların ticaretini de gerçekleştirir.

Bu devasa şirketin sadece madencilikle sınırlı olmadığını belirtmek gerekir. Enerji, tarım ve diğer endüstrilerde de faaliyet gösterirler.

5. Anglo American

5. Anglo American

Birleşik Krallık merkezli bir şirkettir. Kökenleri 1917'ye dayanan bu devasa şirket, dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösterir ve çeşitli madenleri üretir.

Şirketin operasyonları dünya çapında geniş bir yelpazede yer alır. Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Asya gibi bölgelerde madencilik faaliyetlerini sürdürürler.

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6. Freeport-McMoRan

6. Freeport-McMoRan

Freeport-McMoRan! Evet, adı uzun ama etkisi bir o kadar büyük olan bu şirket, madencilik dünyasında gerçek bir dev.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan Freeport-McMoRan, özellikle bakır madenciliği konusunda uzmanlaşmış durumda. Yani bakır dediğinizde akla ilk gelenlerden biri kesinlikle onlar olmalı.

7. Newmont Corporation

7. Newmont Corporation

Evet, ismi belki de pek duymadığımız cinsten ama altın madenciliği denince akla gelen ilk isimlerden biri.

Bu Amerikan merkezli dev, altın konusunda gerçek bir uzman. Yani altın madenciliği dediğinizde, Newmont'un ismini duymamak mümkün değil. Onlar, dünya genelindeki altın rezervlerinin peşinde koşuyorlar.

8. Dünyanın en büyük bakır üreticilerinden biri olan Codelco'yu konuşalım!

8. Dünyanın en büyük bakır üreticilerinden biri olan Codelco'yu konuşalım!

Şili'nin gururu olan bu devasa şirket, bakır madenciliği konusunda uzmanlaşmış durumda. Yani bakır madenleri dediğinizde, Codelco'nun adını duymadan geçmek neredeyse imkansız.

Şili'nin derinliklerindeki madenlerden dünya sahnesine çıkmış bir dev. Ülkenin bakır rezervlerini kullanarak, dünya genelinde önemli bir rol oynamaya başlamışlar.

9. Norilsk Nickel

9. Norilsk Nickel

Rusya'nın kuzeyinde, Sibirya'nın derinliklerinde, Norilsk şehri yakınlarında bulunan bu devasa şirket, nikel ve palladyum üretiminde gerçek bir uzman. Yani nikel ve palladyum denince akla gelen ilk isimlerden biri kesinlikle Norilsk Nickel'dır.

Norilsk Nickel'ın hikayesi gerçekten ilginç. Zorlu koşullara rağmen, Sibirya'nın soğuk topraklarında, derin madenlerde çalışarak büyüdüler. Bugün, dünya genelindeki nikel ve palladyum talebini karşılamak için büyük bir ağa sahipler.

10. China Shenhua Energy

10. China Shenhua Energy

Çin'in gururu olan bu devasa şirket, kömür madenciliği ve enerji üretimi konusunda uzmanlaşmış durumda. Yani kömür dediğinizde akla gelen ilk isimlerden biri kesinlikle China Shenhua Energy'dir.

Ama işleri sadece kömürle sınırlı değil tabii ki! China Shenhua Energy, enerji alanında da oldukça iddialı. Güneş enerjisinden rüzgar enerjisine, birçok farklı kaynaktan enerji üretimini sağlıyorlar.

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