Altın, Elmas, Uranyum ve Daha Fazlası… Dünyanın En Büyük 10 Madencilik Şirketi

İlk durağımız, Avustralya'nın gururu, BHP Group yani bilinen adıyla BHP. Bu devasa madencilik ve metal şirketi, sadece bir kaç maden türüne değil, birçok kıymetli kaynağa sahip.

BHP'nin kolları dünyanın dört bir yanına uzanmış durumda. Avustralya merkezli olmasına rağmen, faaliyetleri sadece o coğrafyayla sınırlı değil. Bakır madenleri Şili'de, demir cevheri Brezilya'da, kömür Madagaskar'da... Kısacası, BHP dünya haritasında etkin bir şekilde varlık gösteriyor.

Demir cevheri, kömür, bakır, nikel, uranyum, altın, elmas... Liste uzadıkça uzuyor. Yani BHP'nin çıkardığı madenleri sıralamakla bitiremeyiz. Bu şirketin amacı, dünya ekonomisine hammadde sağlamak ve bu süreçte en verimli ve sürdürülebilir şekilde çalışmak.