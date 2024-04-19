Altın, Elmas, Uranyum ve Daha Fazlası… Dünyanın En Büyük 10 Madencilik Şirketi
Altın, Elmas, Uranyum ve Daha Fazlası… Dünyanın En Büyük 10 Madencilik Şirketi
Madencilik dünyasının en büyük oyuncularını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız, endişelenmeyin; size bu konuda biraz bilgi vereceğim.
Madencilik sektörü, dünyanın dört bir yanındaki kaynakları çıkarmak ve işlemek için devasa şirketlerin faaliyet gösterdiği bir alandır.
İşte bu devlerden bazıları:
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1. BHP Group
2. Rio Tinto
3. Brezilya'nın gururu, madencilik sektöründe dev bir oyuncu: Vale!
4. Glencore
5. Anglo American
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6. Freeport-McMoRan
7. Newmont Corporation
8. Dünyanın en büyük bakır üreticilerinden biri olan Codelco'yu konuşalım!
9. Norilsk Nickel
10. China Shenhua Energy
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