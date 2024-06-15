Almanya'nın Genç Yıldızı Florian Wirtz Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Tarihine Geçti!

EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi ve turnuvanın ilk golüyle birlikte futbol tarihine yeni bir isim eklendi: Florian Wirtz. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı bu dev turnuvada genç yetenek, İskoçya'ya 10. dakikada attığı golle tarihe adını altın harflerle yazdırdı.