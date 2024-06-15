Almanya'nın Genç Yıldızı Florian Wirtz Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Tarihine Geçti!
Almanya'nın Genç Yıldızı Florian Wirtz Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Tarihine Geçti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya - İskoçya mücadelesiyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev sahibi Panzerler, rakibini 5-1 mağlup ederek turnuvaya mükemmel bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmanın ilk golünü atarak Almanya'yı öne geçiren 21 yaşındaki Florian Wirtz, Almanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki en genç golcüsü oldu.
Leverkusen forması giyen yıldız isim, aynı zamanda Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını da elde etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın