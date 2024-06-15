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Almanya'nın Genç Yıldızı Florian Wirtz Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Tarihine Geçti!

Almanya'nın Genç Yıldızı Florian Wirtz Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Tarihine Geçti!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 11:01

EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi ve turnuvanın ilk golüyle birlikte futbol tarihine yeni bir isim eklendi: Florian Wirtz. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı bu dev turnuvada genç yetenek, İskoçya'ya 10. dakikada attığı golle tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya - İskoçya mücadelesiyle başladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya - İskoçya mücadelesiyle başladı.

Ev sahibi Panzerler, rakibini 5-1 mağlup ederek turnuvaya mükemmel bir başlangıç yaptı.

Ev sahibi Panzerler, rakibini 5-1 mağlup ederek turnuvaya mükemmel bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ilk golünü atarak Almanya'yı öne geçiren 21 yaşındaki Florian Wirtz, Almanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki en genç golcüsü oldu.

Karşılaşmanın ilk golünü atarak Almanya'yı öne geçiren 21 yaşındaki Florian Wirtz, Almanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki en genç golcüsü oldu.

Leverkusen forması giyen yıldız isim, aynı zamanda Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını da elde etti.

Leverkusen forması giyen yıldız isim, aynı zamanda Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını da elde etti.
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