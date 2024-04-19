Almanya'nın Dev Bankası Deutsche, TCMB'den Faiz Beklentisini Açıkladı

Eğilmez, sosyal medya paylaşımında, 'Son günlerde en beğendiğim söz 'gerekirse para politikasını daha fazla sıkılaştırabiliriz' sözü. Enflasyonda ilk beşe girmişsin, baz etkisiyle gelecek bir düşüş dışında umut yok, skimpflasyon, shrinkflasyon, greedflasyon hepsi mevcut. Gerekmesi için daha fazla ne olabilir ki?' şeklinde sorguladı.