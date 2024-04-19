Almanya'nın Dev Bankası Deutsche, TCMB'den Faiz Beklentisini Açıkladı
Almanya'nın Dev Bankası Deutsche, TCMB'den Faiz Beklentisini Açıkladı
Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine 500 baz puanlık bir faiz artışı yapmıştı. Deutsche Bank, TCMB'nin sürpriz kararını tahmin ederken, nisan ayı toplantısına dair politika faizi için tahminini de açıkladı.
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Yurt içinde piyasalarda TCMB'nin faiz kararında bir artırım beklenmiyor.
TCMB'nin sürpriz faiz kararını Deutsche Bank tahmin etmişti.
TCMB'nin bekle-gör moduna geçeceği tahmin edilirken, Deutsche Bank yerel seçim belirsizliğinin sona ermesi ve rezervlerde de "kayda değer iyileşme" olmasıyla bu görüşün desteklediği belirtildi.
İktisatçı Mahfi Eğilmez de TCMB'nin açıklamalarında "gerekli görülmesi" ifadelerine değindi.
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