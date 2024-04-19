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Ekonomi
Almanya'nın Dev Bankası Deutsche, TCMB'den Faiz Beklentisini Açıkladı

Almanya'nın Dev Bankası Deutsche, TCMB'den Faiz Beklentisini Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.04.2024 - 18:29

Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine 500 baz puanlık bir faiz artışı yapmıştı. Deutsche Bank, TCMB'nin sürpriz kararını tahmin ederken, nisan ayı toplantısına dair politika faizi için tahminini de açıkladı.

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Yurt içinde piyasalarda TCMB'nin faiz kararında bir artırım beklenmiyor.

Yurt içinde piyasalarda TCMB'nin faiz kararında bir artırım beklenmiyor.

Ancak mart ayında da beklentiler faizin sabit kalacağı yönünde olurken TCMB'den 500 baz puan artış kararı çıkınca politika faizi yüzde 50 olmuştu.

TCMB'nin sürpriz faiz kararını Deutsche Bank tahmin etmişti.

TCMB'nin sürpriz faiz kararını Deutsche Bank tahmin etmişti.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ile stratejist Christian Wietoska, nisan ayı toplantısından beklentilerini açıkladı: TCMB'nin faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı tahmin edildi.

TCMB'nin bekle-gör moduna geçeceği tahmin edilirken, Deutsche Bank yerel seçim belirsizliğinin sona ermesi ve rezervlerde de "kayda değer iyileşme" olmasıyla bu görüşün desteklediği belirtildi.

TCMB'nin bekle-gör moduna geçeceği tahmin edilirken, Deutsche Bank yerel seçim belirsizliğinin sona ermesi ve rezervlerde de "kayda değer iyileşme" olmasıyla bu görüşün desteklediği belirtildi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez de TCMB'nin açıklamalarında "gerekli görülmesi" ifadelerine değindi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez de TCMB'nin açıklamalarında "gerekli görülmesi" ifadelerine değindi.
twitter.com

Eğilmez, sosyal medya paylaşımında, 'Son günlerde en beğendiğim söz 'gerekirse para politikasını daha fazla sıkılaştırabiliriz' sözü. Enflasyonda ilk beşe girmişsin, baz etkisiyle gelecek bir düşüş dışında umut yok, skimpflasyon, shrinkflasyon, greedflasyon hepsi mevcut. Gerekmesi için daha fazla ne olabilir ki?' şeklinde sorguladı.

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