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Alkollü Olduğu İçin Ehliyetine El Koyulan Dolmuş Şoförü: "Çok İyi Oldu"

Alkollü Olduğu İçin Ehliyetine El Koyulan Dolmuş Şoförü: "Çok İyi Oldu"

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.05.2024 - 15:30

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Edirne Otogarı ve şehir merkezi arası sefer yapan dolmuşta seyahat eden yolcular şoförün içkili olduğunu fark ederek Acil Çağrı Merkezini aradı. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler alkollü şoförün ehliyetine el koyarak ifadesini gözaltına aldı. Ancak ehliyetini kaptırıp para cezasına çarptırılan şoför bu durumdan mutsuz değildi.

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Şoför H.K.' ehliyetine el koyulmasının ardından gazetecilere konuştu.

Şoför H.K.' ehliyetine el koyulmasının ardından gazetecilere konuştu.

İşte o şoförün söyledikleri 📹

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ömer

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