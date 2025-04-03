Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına CHP'den olumlu yanıt gelmesi 2 Nisan'da ekonomik boykot hareketi düzenlenmesine neden oldu. 1 Nisan gecesi hükümet yetkilileri canlı yayınlara bağlandı. Azgın azınlık, darbe teşebbüsü gibi iddialı sözler kullanıldı. Bakanlar ve milletvekilleri ise karşı hareket olarak marketlerden poz verdi, alışveriş yaptı ve seçmeni alışveriş yapmaya davet etti. Eski savunma bakanı ve AKP Kayseri milletvekili Hulusi Akar da alışveriş yapan isimlerdendi. Ancak kasadaki fiyatı duyduğunda yaşadığı duraksama gündem oldu.