Alışveriş Yapan Hulusi Akar'ın Yaşadığı Şaşkınlık Sosyal Medyanın Gündeminde
Alışveriş Yapan Hulusi Akar'ın Yaşadığı Şaşkınlık Sosyal Medyanın Gündeminde
Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına CHP'den olumlu yanıt gelmesi 2 Nisan'da ekonomik boykot hareketi düzenlenmesine neden oldu. 1 Nisan gecesi hükümet yetkilileri canlı yayınlara bağlandı. Azgın azınlık, darbe teşebbüsü gibi iddialı sözler kullanıldı. Bakanlar ve milletvekilleri ise karşı hareket olarak marketlerden poz verdi, alışveriş yaptı ve seçmeni alışveriş yapmaya davet etti. Eski savunma bakanı ve AKP Kayseri milletvekili Hulusi Akar da alışveriş yapan isimlerdendi. Ancak kasadaki fiyatı duyduğunda yaşadığı duraksama gündem oldu.
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Hulusi Akar boykotu protesto için Sarıyer'de bazı işletmeleri ziyaret etti.
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Akar'ın mütevazı alışverişi ise 2381 TL tuttu. Akar şaşkınlığını gizleyemedi.
Anlık duraksama sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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