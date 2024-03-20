Alex Garland'ın Tartışma Yaratan 'Civil War' Filmi Seçimlere Yakın Bir Tarihte İzleyiciyle Buluşacak

Civil War beklediğimizden daha da yakın zamanda çıkacak. Filmin yazarı bölünmüş politik görüşlere sahip izleyicisinin filmin başarı kaynağı olacağını düşünüyor. Alex Garland'ın ustaca çekilmiş 'Civil War'ında basın hem iyi adamlar hem de kötü adamlar gibi davranıyor. Yakın gelecekteki Amerika'nın parçalanma sürecini detaylı bir şekilde anlatan film, bir uyarı niteliğinde. Yavaş başlayan ve sonrasında Washington, D.C.'de gerçekleşen şaşırtıcı bir baskınla doruğa ulaşan bu gerilim dolu yapım, izleyicileri ülkenin etrafında çözülen bir ekip gazeteciyle birlikte görevin başına taşıyor.