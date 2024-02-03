"Alev Pembe'nin Ayağına Geldi!" Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Alev Pembe'nin Ayağına Geldi!" Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Kızılcık Şerbeti dizisinin 49. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizlerle paylaşmak istedik, tıpkı her hafta yaptığımız gibi. Dizinin sevilen karakterleri Alev, Doğa, Nursema ve Kıvılcım'ın giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu listemizde bulacaksınız.
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Bu içerik 03.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Alev karakterinin giydiği kazaklar her bölüm merak konusu olmayı başarıyor.
Diziye yeni bir soluk katan Görkem karakterinin kıyafetlerini de eklemezsek olmazdı.
Alev'in bu takımını merak edenleri ise böyle alalım.
Doğa'nın bu elbisesi sizce de çok tatlı değil mi?
Doğa'nın gömleğini arayıp tarayıp bulamayanlara özel.
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Desenli gömlekleri sevenlerin Pembe'nin bu gömleğine aşık olduğu kesin.
Triko takım arayışında olanlara duyurulur!
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