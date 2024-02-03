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"Alev Pembe'nin Ayağına Geldi!" Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Alev Pembe'nin Ayağına Geldi!" Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 12:44

Kızılcık Şerbeti dizisinin 49. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizlerle paylaşmak istedik, tıpkı her hafta yaptığımız gibi. Dizinin sevilen karakterleri Alev, Doğa, Nursema ve Kıvılcım'ın giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu listemizde bulacaksınız.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 03.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Alev karakterinin giydiği kazaklar her bölüm merak konusu olmayı başarıyor.

Alev karakterinin giydiği kazaklar her bölüm merak konusu olmayı başarıyor.

Join Us markasına ait olan bu Yarasa Kol Düşük Omuz Triko Kazak 1718 TL. Burada

Hepsiburada

Diziye yeni bir soluk katan Görkem karakterinin kıyafetlerini de eklemezsek olmazdı.

Diziye yeni bir soluk katan Görkem karakterinin kıyafetlerini de eklemezsek olmazdı.

Ekol markasının camel renk Kapak Cepli Uzun Ceket modeli ise 2699 TL. Buraya tıktık

İlvi markasına ait olan siyah topuklu ayakkabıları ise 5.499 TL. Burada

Alev'in bu takımını merak edenleri ise böyle alalım.

Alev'in bu takımını merak edenleri ise böyle alalım.

KNTLGY markasına ait olan bu takım çok şık ve tarz duruyor, üstelik Alev'e de çok yakışmış. Yeleğini buradan inceleyebilirsiniz.

Eteği merak edenleri de böyle alalım

Doğa'nın bu elbisesi sizce de çok tatlı değil mi?

Doğa'nın bu elbisesi sizce de çok tatlı değil mi?

Muun markasına ait olan bu Siyah Tüvit Elbise 2.250 TL. Burada

Doğa'nın gömleğini arayıp tarayıp bulamayanlara özel.

Doğa'nın gömleğini arayıp tarayıp bulamayanlara özel.

Rue markasına ait olan Önü Dekolte Mavi Detaylı Gömlek, 2.980 TL. Buraya tıklayınYargıcı markasının Basic Detaylı Palto'su 7.699,93 TL. Burada

Kombindeki İlvi markasına ait Entrada Hakiki Rugan Deri Kadın Siyah Topuklu Bot ise 6.999 TL. Buraya tıktık

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Desenli gömlekleri sevenlerin Pembe'nin bu gömleğine aşık olduğu kesin.

Desenli gömlekleri sevenlerin Pembe'nin bu gömleğine aşık olduğu kesin.

İmannoor markasına ait olan bu Üç Papatya Siyah İpek Gömlek tam tamına 12,990 TL. Buradan inceleyin

Triko takım arayışında olanlara duyurulur!

Triko takım arayışında olanlara duyurulur!

QOOQ markasına ait olan bu Crop Triko Bluz, gri rengiyle size farklı bir hava katacak. Fiyatı 1.799 TL. Burada

İster tek isterseniz bu bluzle takım olarak giyebileceğiniz triko etek ise 1.990 TL. Buraya tıktık

Şimdiye kadar konuştuğumuz Kızılcık Şerbeti 49.bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini de sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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