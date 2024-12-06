ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte 2024 ALES/3 Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tarihleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınav, yılın son ALES sınavı oldu. 170 binden fazla adayın başvurduğu sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak edildi. Peki ALES/3 ne zaman açıklanacak? ALES hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

İşte, detaylar...