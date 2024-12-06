ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte 2024 ALES/3 Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tarihleri
ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte 2024 ALES/3 Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tarihleri
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınav, yılın son ALES sınavı oldu. 170 binden fazla adayın başvurduğu sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak edildi. Peki ALES/3 ne zaman açıklanacak? ALES hangi gün, saat kaçta açıklanacak?
İşte, detaylar...
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ÖSYM tarafından 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024 ALES/3), 171 bin 640 aday başvurdu.
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2024 ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2024 ALES/3 Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
ALES Puanı Kaç Yıl Geçerli?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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