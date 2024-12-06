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ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte 2024 ALES/3 Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tarihleri

ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte 2024 ALES/3 Sonuç Sorgulama Ekranı ve Tarihleri

ÖSYM
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 09:23

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınav, yılın son ALES sınavı oldu. 170 binden fazla adayın başvurduğu sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak edildi. Peki ALES/3 ne zaman açıklanacak? ALES hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

İşte, detaylar...

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ÖSYM tarafından 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024 ALES/3), 171 bin 640 aday başvurdu.

ÖSYM tarafından 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024 ALES/3), 171 bin 640 aday başvurdu.

Üniversite mezunlarının akademik kariyer hedefleri ve yüksek lisans için katılım sağladığı ALES/3 sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar yılın son sınavının ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, sonuç için tarih ÖSYM'den geldi.

2024 ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi ile sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. ALES sonuçları, 6 Aralık Cuma günü açıklanacak. 

Sonuçların bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

2024 ALES/3 Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

2024 ALES/3 Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Sınava giren adaylar sonuçları öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç sayfasını ziyaret edecek. Burada T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ALES/3 sonuçlarına erişebilecekler. Sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekleri gibi aşağıdaki linki tıklayarak da sonuç sorgulama ekranına gidebilirler. 

ALES/3 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES Puanı Kaç Yıl Geçerli?

ALES Puanı Kaç Yıl Geçerli?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen pek çok sınav gibi ALES'te de sınav geçerlilik süresi 5 yıldır. Yani 2024 ALES/3'e giren adayların elde ettikleri puanlar 2029 yılına kadar geçerlidir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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