AK Partili Nihat Zeybekçi, Kısıtlanan İsrail ile Ticareti Savundu: “6 Satıp 1 Aldığımız Ülke”
AK Partili Nihat Zeybekçi, Kısıtlanan İsrail ile Ticareti Savundu: “6 Satıp 1 Aldığımız Ülke”
İsrail’in, Filistin’de yaptığı katliam devam ederken, Türkiye’den İsrail ile gönderilen mallar tartışma konusu olmuştu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İsrail ile yapılan ticarete kısıtlama getirildiğini açıklamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ise İsrail ile ticaretin sürmesi gerektiğini ifade etti.
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İsrail ile Türkiye’den şirketler arasında yapılan ticaret, 31 Mart yerel seçimlerinde sık sık gündeme gelmişti.
Uzmanlar, Yeniden Refah Partisi’nin yükselişinde İsrail ile ticarete tepki gösteren vatandaşların tercihlerinin de olduğunu iddia ediyor.
Hükümet, İsrail ile yapılan ticarete gösterilen tepkiler sonrasında bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildiğini açıklamıştı.
Hükümet, İsrail ile yapılan ticarete gösterilen tepkiler sonrasında bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildiğini açıklamıştı.
“Yani eyvallah, İsrail'in Müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz.”
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“Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke.”
“6 satıp 1 aldığımız bir ülke. Onunla ilgili daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de çalışıyoruz"
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