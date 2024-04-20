AK Partili Nihat Zeybekçi, Kısıtlanan İsrail ile Ticareti Savundu: “6 Satıp 1 Aldığımız Ülke”

İsrail’in, Filistin’de yaptığı katliam devam ederken, Türkiye’den İsrail ile gönderilen mallar tartışma konusu olmuştu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İsrail ile yapılan ticarete kısıtlama getirildiğini açıklamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ise İsrail ile ticaretin sürmesi gerektiğini ifade etti.