AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İsrail Durdurulmazsa Bölgesel Savaş Çıkabilir”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İsrail Durdurulmazsa Bölgesel Savaş Çıkabilir”
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/celik-bolges...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili konuştu. Katıldığı Teknofest’te açıklama yapan Ömer Çelik, 'İsrail durdurulamazsa bölgesel savaş çıkabilir' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gerçekleştirilen Teknofest'te İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözcü’den Mahir Ağar’ın haberine göre; İsrail'in diğer ülkeleri savaşa çektiğini belirten Çelik, "BM Siyonist zihniyeti aşamıyor" dedi.
Ömer Çelik açıklamalarında şunları söyledi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Türkiye'nin Nato ülkesi olduğunu bile bile , kasten dillendirilmek isteniyormuş gibi, İsral'e davetiye çıkarılıyor gibi, halk alıştırılmak isteniyormuş gibi ... Devamını Gör
sizin kaçıp kurtulmak için yapılan bir oyuna benziyor ,yoksa siz bu konuda konuşmak için bile geç kalmış durumda siniz,.😡👎
Bunlar bizi savasa sokup zaten b*k olan ekonomimize ve her turlu kokusmuslugumuza bahane arayip kacmak istiyolar.