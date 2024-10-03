AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İsrail Durdurulmazsa Bölgesel Savaş Çıkabilir”

“Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Soykırım hükümetinin BM Genel Sekreteri'ni istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş çıkabilir.

İsrail’in kendini savunma hakkı vardır' cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreteri'ni istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail’in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir.

Binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesi eylemi durdurulacak görmemektedir. Gerek siber sistemlerin, teknolojinin kullanılışı Netanyahu tarafından insanlık dışı kullanılmaktadır.”