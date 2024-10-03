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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İsrail Durdurulmazsa Bölgesel Savaş Çıkabilir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İsrail Durdurulmazsa Bölgesel Savaş Çıkabilir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.10.2024 - 17:28

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili konuştu. Katıldığı Teknofest’te açıklama yapan Ömer Çelik, 'İsrail durdurulamazsa bölgesel savaş çıkabilir' dedi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/celik-bolges...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gerçekleştirilen Teknofest'te İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gerçekleştirilen Teknofest'te İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü’den Mahir Ağar’ın haberine göre; İsrail'in diğer ülkeleri savaşa çektiğini belirten Çelik, "BM Siyonist zihniyeti aşamıyor" dedi.

Sözcü’den Mahir Ağar’ın haberine göre; İsrail'in diğer ülkeleri savaşa çektiğini belirten Çelik, "BM Siyonist zihniyeti aşamıyor" dedi.

Ömer Çelik açıklamalarında şunları söyledi:

Ömer Çelik açıklamalarında şunları söyledi:

“Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Soykırım hükümetinin BM Genel Sekreteri'ni istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş çıkabilir.

İsrail’in kendini savunma hakkı vardır' cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreteri'ni istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail’in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir.

Binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesi eylemi durdurulacak görmemektedir. Gerek siber sistemlerin, teknolojinin kullanılışı Netanyahu tarafından insanlık dışı kullanılmaktadır.”

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Mirliva RA

Türkiye'nin Nato ülkesi olduğunu bile bile , kasten dillendirilmek isteniyormuş gibi, İsral'e davetiye çıkarılıyor gibi, halk alıştırılmak isteniyormuş gibi ... Devamını Gör

Kerem Senol

sizin kaçıp kurtulmak için yapılan bir oyuna benziyor ,yoksa siz bu konuda konuşmak için bile geç kalmış durumda siniz,.😡👎

Ahandra Aha

Bunlar bizi savasa sokup zaten b*k olan ekonomimize ve her turlu kokusmuslugumuza bahane arayip kacmak istiyolar.