AK Parti’de “Lüks” Krizi: Peş Peşe Yapılan Paylaşımlar Tepki Çekti

Yerel seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşayan AK Parti’nin, yaşadığı kayıpta ekonomi en büyük sorunlarından biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle seçim öncesinde emekli maaşlarına zam yapılamamasının oy kaybını hızlandırdığı biliniyor. Hal böyleyken, AK Parti yetkililerinin yaptığı “lüks” paylaşımlar ise daha daha fazla dikkat çekiyor.