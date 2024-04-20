AK Parti’de “Lüks” Krizi: Peş Peşe Yapılan Paylaşımlar Tepki Çekti
AK Parti’de “Lüks” Krizi: Peş Peşe Yapılan Paylaşımlar Tepki Çekti
Yerel seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşayan AK Parti’nin, yaşadığı kayıpta ekonomi en büyük sorunlarından biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle seçim öncesinde emekli maaşlarına zam yapılamamasının oy kaybını hızlandırdığı biliniyor. Hal böyleyken, AK Parti yetkililerinin yaptığı “lüks” paylaşımlar ise daha daha fazla dikkat çekiyor.
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En çok konuşulan lüks paylaşım, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nda gelmişti.
Bursalı, bayram tatilde dünya jet sosyetesinin gittiği Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozu paylaşmıştı.
Milletvekili Bursalı’nın paylaşımına AK Parti içinden de büyük yepki gelmişti.
Şebnem Bursalı’nın, çok konuşulan paylaşım sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilediği iddia edilmişti.
AK Parti’deki ikinci ıstakoz krizi de ilki kadar olmasa da dikkatlerden kaçmadı.
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Ankara Mamak Belediye Meclis üyesi AK Partili Salih Kahraman da Antalya’da yediği ıstakozu paylaştı.
Seçimden hemen sonra en çok tepki çeken paylaşımlardan biri de eski milletvekili de olan ve son yerel seçimlerde Çankırı’dan belediye başkanı adayı olan Hüseyin Filiz’den geldi.
Filiz, ailesiyle birlikte Maldivler’den fotoğraf paylaşmıştı.
AK Partili Hüseyin Filiz’in gittiği tatilin kişi başı 5 gecelik ücretinin 8 asgari ücrete denk olduğu ortaya çıkmıştı.
AK Parti Gençlik Kolları Yöneticisi Seçil Baştar da bayramda soluğu yurt dışında alanlardan oldu.
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Baştar, Hollanda’da çektiği pozu “Günü birlik ülke değiştirmeli post” diyerek paylaştı.
Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Meclis’ten paylaştığı fotoğrafta taktığı yaklaşık 500 bin liralık lüks marka Rolex saatiyle dikkat çekmişti.
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