Istakoz Krizinden Sonra Şimdi de Maldivler Tatili! AK Partili Eski Vekil Hüseyin Filiz'in Tatil Pozu Gündemde

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da ıstakoz yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşması gündemdeki sıcaklığını korurken, bir başka AK Partili isim olan 24,25 ve 26 dönem milletvekili ve Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler pozu da eleştirilerden nasibini aldı.