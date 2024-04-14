Istakoz Krizinden Sonra Şimdi de Maldivler Tatili! AK Partili Eski Vekil Hüseyin Filiz'in Tatil Pozu Gündemde
Istakoz Krizinden Sonra Şimdi de Maldivler Tatili! AK Partili Eski Vekil Hüseyin Filiz'in Tatil Pozu Gündemde
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da ıstakoz yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşması gündemdeki sıcaklığını korurken, bir başka AK Partili isim olan 24,25 ve 26 dönem milletvekili ve Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler pozu da eleştirilerden nasibini aldı.
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozu sosyal medya hesabından paylaşması, muhalefetin olduğu kadar iktidar kanadının da tepkisini çekti.
Bursalı'nın 'ıstakoz' paylaşımına sosyal medyada tepkiler sürerken, tepkilerden nasibini alan bir diğer isim ise AK Parti 24,25 ve 26 dönem milletvekili ve Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz oldu.
Twitter (X) hesabı üzerinden tatil pozunu paylaşan Filiz, 'Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel.' notunu düştü. Filiz'in paylaşımı ise kısa sürede tepki topladı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ''İstanbul düşerse Gazze, Filistin düşer derken sizi anlayamamıştık. Biri Monaco'dan ıstakoz fotoğrafı, biri Maldivlerden tatil fotoğrafı paylaşınca sizi Milletçe iyi anladık. Yiyin efendiler yiyin, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin. Yağma dedikleri bu işte.' ifadeleriyle tepki gösterdi.
Paylaşımı alıntılayan gazeteci İsmail Saymaz ise "Eski AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, bayram tatili için torun tombalak Maldivler’e gitmiş. Seçime kadar 'kefenimizi giydik, bekle Kudüs…' Seçimden sonra 'Şortlarımızı giydik, yallah Maldivler…' diyerek duruma tepki gösterdi.
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Gazeteci Barış Yarkadaş ise paylaşıma 'Istakoz vakasından sonra Maldivler tatili…' ifadeleriyle tepki gösterdi.
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