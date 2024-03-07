Ajan Acımadı: Beşiktaş'ın Eski Hocası Valerien Ismael Hakkında Gözlemleri İngiltere'nin Diline Düştü
Ajan Acımadı: Beşiktaş'ın Eski Hocası Valerien Ismael Hakkında Gözlemleri İngiltere'nin Diline Düştü
İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael, sosyal medyanın diline düştü. Gelecek hafta karşılaşacakları rakibi Coventry teknik direktörü Mark Robinson, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in takımını izledi. İzlediği anlarda Watford'un oyununu beğenmeyen rakip teknik direktörün mesajlaşmaları ise dillere düştü.
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2022 yılında Beşiktaş'ın başında kısa bir süre geçiren ve oynattığı oyunla eleştirilen Valerien Ismael, Championship ekiplerinden Watford'un teknik direktörlüğünü yapıyor.
Ligde oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet alan ve 3 maçtır galibiyete hasret olan Valerien Ismael'i gelecek hafta oynayacakları rakip teknik direktör tribünde izledi.
Valerien Ismael'in oynattığı oyunu beğenmeyen ve futbolcuların koşmadığını gözlemleyen Mark Robinson'ın mesajlaşması sosyal medyanın diline düştü.
Mark Robinson mesajlaşmalarında şunları yazmıştı: "Oyuncuların hiçbiri koşmak istemiyor! Teknik direktör şu an uzatmaları oynuyor, umarım cumartesiden önce kovulmaz.Oynamak için çok fazla alanımız var."
"Yakında gidecek. 1998'de onunla Crystal Palace'ta oynamıştım"
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Coventry yönetimi ise Whatsapp yazışmalarının sızdırılması hakkında yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.
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