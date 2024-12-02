Aile Hekimleri Grevde mi? Bugün Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?
Aile Hekimleri Grevde mi? Bugün Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?
Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bugün yapılan açıklama sonrası vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi aile hekimleri grevde mi sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün sağlık ocakları açık mı? 2 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? İşte detaylar...
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Aile Hekimleri Grevde mi?
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Bugün Sağlık Ocakları Açık mı?
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