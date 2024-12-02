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Sağlık
Aile Hekimleri Grevde mi? Bugün Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?

Aile Hekimleri Grevde mi? Bugün Sağlık Ocakları Çalışıyor mu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.12.2024 - 12:28

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bugün yapılan açıklama sonrası vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi aile hekimleri grevde mi sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün sağlık ocakları açık mı? 2 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? İşte detaylar...

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Aile Hekimleri Grevde mi?

Aile Hekimleri Grevde mi?

Bu sabah Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 5 günlüğüne iş bırakacağını duyurdu. TTB’den yapılan açıklamada, 'Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Bugün Sağlık Ocakları Açık mı?

Bugün Sağlık Ocakları Açık mı?

Adana Tabip Odası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) ve daha birçok sendikadan oluşan Adana Sağlık Platformu ortak karar aldıklarını duyurdu. 

Bu karara göre, 2-6 Aralık tarihlerinde ülke genelindeki aile hekimlerinin çalışmayarak iş bırakacağı açıklandı. Bu açıklama sonrası aile hekimleri ve sağlık ocaklarının bu tarihler arasında hizmete ara verecekleri bildiriliyor.

Aile Hekimleri Ne Zaman İş Başı Yapacak?

Aile Hekimleri Ne Zaman İş Başı Yapacak?

Aile hekimlerinin iş bırakma grevi, 6 Aralık Cuma günü sona erecek. Bu sebeple aile hekimlerinin, 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapmaları bekleniyor.

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Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği’ne karşı başlatılan bu grevin, daha önce 5-7 Kasım tarihlerinde yapılan iş bırakma eyleminin bir devamı niteliğinde olduğu söyleniyor. O dönem yapılan grevin detaylarını şurada bulabilirsiniz👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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