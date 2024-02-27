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Ahmet Çakar Tartışmalı Gol Pozisyonu Hakkında Konuştu: "Ortada Çok Ciddi O.. Çocukluğu Var"

Ahmet Çakar Tartışmalı Gol Pozisyonu Hakkında Konuştu: "Ortada Çok Ciddi O.. Çocukluğu Var"

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 11:55

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmadaki ofsayt pozisyonu için Ahmet Çakar, 'Bana göre ortada çok ciddi bir o.. çocukluğu var' dedi.

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Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu ikinci golün Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde bakıldı. Sisteme göre Antalyasporlu oyuncunun ofsaytı bozduğu ve Carlos Vinicius'un ofsaytta olmadığı görüldü.

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu ikinci golün Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde bakıldı. Sisteme göre Antalyasporlu oyuncunun ofsaytı bozduğu ve Carlos Vinicius'un ofsaytta olmadığı görüldü.

Bu anlar hakkında konuşan Ahmet Çakar, "Bana göre ortada çok ciddi bir o.. çocukluğu var" dedi.

Bu anlar hakkında konuşan Ahmet Çakar, "Bana göre ortada çok ciddi bir o.. çocukluğu var" dedi.

İşte o anlar👇

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