Ahmet Çakar'ın Uluslar Ligi Öncesi Milli Takım Tahmini Yeniden Gündemde
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Ahmet Çakar'ın Uluslar Ligi grubu başlamadan önce yaptığı tahmin, A Milli Takım'ın grubu tamamlamasının ardından yeniden konuşulmaya başlandı.
Çakar, 6 maçta 1 puana şükretmemiz gerektiğini söylerken sıfır puanla grubu tamamlayacağımızı iddia etmişti.
Ahmet Çakar'ın kabus gibi tahminleri birer birer gerçekleşti.
Paylaşım Fransa maçının ardından geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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