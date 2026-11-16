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Ahmet Çakar'ın Uluslar Ligi Öncesi Milli Takım Tahmini Yeniden Gündemde

Ahmet Çakar'ın Uluslar Ligi Öncesi Milli Takım Tahmini Yeniden Gündemde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 20:53
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Ahmet Çakar'ın Uluslar Ligi grubu başlamadan önce yaptığı tahmin, A Milli Takım'ın grubu tamamlamasının ardından yeniden konuşulmaya başlandı.

Çakar, 6 maçta 1 puana şükretmemiz gerektiğini söylerken sıfır puanla grubu tamamlayacağımızı iddia etmişti.

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Ahmet Çakar'ın kabus gibi tahminleri birer birer gerçekleşti.

Paylaşım Fransa maçının ardından geldi.

Paylaşım Fransa maçının ardından geldi.

Paylaşım, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki son maçı olan Fransa karşılaşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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