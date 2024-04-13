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AFAD Açıkladı: Ege Denizi’nde Üst Üste Depremler

AFAD Açıkladı: Ege Denizi’nde Üst Üste Depremler

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.04.2024 - 08:24

AFAD, bu sabah saatlerinde Ege Denizi’inde üst üste yaşanana depremleri paylaştı. 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, 3.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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Ege Denizi’inde bu sabah saatlerinde yaşanan depremler özellikle komşu Yunanistan’da korku yarattı.

Ege Denizi’inde bu sabah saatlerinde yaşanan depremler özellikle komşu Yunanistan’da korku yarattı.

Sabah 05.23’te ve yerin 5 kilometre derinliğinde yaşanan 4.5 büyüklüğünde deprem sonrasında 3.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Sabah 05.23’te ve yerin 5 kilometre derinliğinde yaşanan 4.5 büyüklüğünde deprem sonrasında 3.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü olarak Yunanistan’ı gösterdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü olarak Yunanistan’ı gösterdi.

AFAD'ın paylaşımı 👇

AFAD'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı 👇

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı 👇
twitter.com

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