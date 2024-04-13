AFAD Açıkladı: Ege Denizi’nde Üst Üste Depremler
AFAD Açıkladı: Ege Denizi’nde Üst Üste Depremler
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Ege Denizi’inde bu sabah saatlerinde yaşanan depremler özellikle komşu Yunanistan’da korku yarattı.
Sabah 05.23’te ve yerin 5 kilometre derinliğinde yaşanan 4.5 büyüklüğünde deprem sonrasında 3.8 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssü olarak Yunanistan’ı gösterdi.
AFAD'ın paylaşımı 👇
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı 👇
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