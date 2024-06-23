Adeta Görsel Şölen: Dünya Liglerinde Bu Sezon Atılmış En İyi 12 Gol
Adeta Görsel Şölen: Dünya Liglerinde Bu Sezon Atılmış En İyi 12 Gol
Bu sezon dünya futbolu muhteşem goller görmeye alıştırılmış oldu. Maçları naklen televizyonlarımızdan izlerken şahit olduğumuz o muhteşem golleri sizlere yeniden izletmek istedik. İşte o goller!
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1. Arda Güler'in Villereal'e attığı muhteşem golle başlıyoruz!
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2. LaLiga'nın göz bebeği Bellingham 19. dakikada Almedia'ya muhteşem bir gol atmıştı!
3. Garnacho'nun Everton'a attığı o muhteşem gol!
4. Anderlecht'i 3-1 öne geçiren o Amuzu golü!
5. Kevin De Bruyne'un Crystal Palas'a attığı o epik gol!
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6. Folorunsho o muhteşem golü Juventus' a atıp durumu 2-2 yapmıştı
7. Dimarco'nun o muhteşem aşırtma golü!
8. Valverde'nin City'e attığı o klas gol!
9. Foden'in Madrid'e doksana attığı o gol!
10. City Silva epik golüyle ters ayak vurup ağları sallandırmıştı!
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