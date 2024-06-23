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Adeta Görsel Şölen: Dünya Liglerinde Bu Sezon Atılmış En İyi 12 Gol

etiket Adeta Görsel Şölen: Dünya Liglerinde Bu Sezon Atılmış En İyi 12 Gol

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 13:16

Bu sezon dünya futbolu muhteşem goller görmeye alıştırılmış oldu. Maçları naklen televizyonlarımızdan izlerken şahit olduğumuz o muhteşem golleri sizlere yeniden izletmek istedik. İşte o goller!

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1. Arda Güler'in Villereal'e attığı muhteşem golle başlıyoruz!

1. Arda Güler'in Villereal'e attığı muhteşem golle başlıyoruz!

2. LaLiga'nın göz bebeği Bellingham 19. dakikada Almedia'ya muhteşem bir gol atmıştı!

2. LaLiga'nın göz bebeği Bellingham 19. dakikada Almedia'ya muhteşem bir gol atmıştı!

3. Garnacho'nun Everton'a attığı o muhteşem gol!

3. Garnacho'nun Everton'a attığı o muhteşem gol!

4. Anderlecht'i 3-1 öne geçiren o Amuzu golü!

4. Anderlecht'i 3-1 öne geçiren o Amuzu golü!

5. Kevin De Bruyne'un Crystal Palas'a attığı o epik gol!

5. Kevin De Bruyne'un Crystal Palas'a attığı o epik gol!
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6. Folorunsho o muhteşem golü Juventus' a atıp durumu 2-2 yapmıştı

6. Folorunsho o muhteşem golü Juventus' a atıp durumu 2-2 yapmıştı

7. Dimarco'nun o muhteşem aşırtma golü!

7. Dimarco'nun o muhteşem aşırtma golü!

8. Valverde'nin City'e attığı o klas gol!

8. Valverde'nin City'e attığı o klas gol!

9. Foden'in Madrid'e doksana attığı o gol!

9. Foden'in Madrid'e doksana attığı o gol!

10. City Silva epik golüyle ters ayak vurup ağları sallandırmıştı!

10. City Silva epik golüyle ters ayak vurup ağları sallandırmıştı!
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11. Deniz Sürüç'ün frikikten attığı o muhteşem gol...

11. Deniz Sürüç'ün frikikten attığı o muhteşem gol...

12. Icardi'nin sezona damga vurduğu anlardan Pendikspor'a 35. dakikada attığı o efsane gol!

12. Icardi'nin sezona damga vurduğu anlardan Pendikspor'a 35. dakikada attığı o efsane gol!
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