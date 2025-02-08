Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Sürpriz Fatih Terim Açıklaması
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Sürpriz Fatih Terim Açıklaması
Fatih Terim görev aldığı ya da futbol oynadığı takımlarda büyük izler bırakmış bir isim. Galatasaray camiası başta olmak üzere diğer takımlarda da önemli işler yaparak unutulmaz arasına adını yazdırmış durumda. Adana ile olan bağı da hem kendi şehri olması hem de Adana Demirspor forması giymesi sebebiyle hayli önemli. Fatih Terim'le ilgili bu akşam Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan önemli bir davet geldi.
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Fatih Terim, sadece Galatasaray'da değil görev aldığı tüm takımlarda adını unutulmazlar arasına yazdırmış bir isim.
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Adana doğumlu Terim, Galatasaray'a da Adana Demirspor'dan transfer oldu ve Adana ile olan bağları hiç kopmadı.
Bu akşam Onur Yıldız ve Erman Toroğlu'nun Ekol TV'deki programına katılan Murat Sancak'tan ilginç bir Terim yorumu geldi.
Adana Demirspor Başkanı Sancak, "Terim'le çalışır mısın?" sorusuna Terim'i onore edecek bir cevapla karşılık verdi.
Sancak, "Fatih Hocam gelirse ben başkanlığı ona veririm. Ona saygısızlık yapmayız." diyerek Adana Demirspor için yeni bir gündem yarattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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