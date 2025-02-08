onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Sürpriz Fatih Terim Açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Sürpriz Fatih Terim Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2025 - 23:25

Fatih Terim görev aldığı ya da futbol oynadığı takımlarda büyük izler bırakmış bir isim. Galatasaray camiası başta olmak üzere diğer takımlarda da önemli işler yaparak unutulmaz arasına adını yazdırmış durumda. Adana ile olan bağı da hem kendi şehri olması hem de Adana Demirspor forması giymesi sebebiyle hayli önemli. Fatih Terim'le ilgili bu akşam Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan önemli bir davet geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Terim, sadece Galatasaray'da değil görev aldığı tüm takımlarda adını unutulmazlar arasına yazdırmış bir isim.

Fatih Terim, sadece Galatasaray'da değil görev aldığı tüm takımlarda adını unutulmazlar arasına yazdırmış bir isim.

Adana doğumlu Terim, Galatasaray'a da Adana Demirspor'dan transfer oldu ve Adana ile olan bağları hiç kopmadı.

Adana doğumlu Terim, Galatasaray'a da Adana Demirspor'dan transfer oldu ve Adana ile olan bağları hiç kopmadı.

Bu akşam Onur Yıldız ve Erman Toroğlu'nun Ekol TV'deki programına katılan Murat Sancak'tan ilginç bir Terim yorumu geldi.

Bu akşam Onur Yıldız ve Erman Toroğlu'nun Ekol TV'deki programına katılan Murat Sancak'tan ilginç bir Terim yorumu geldi.

Adana Demirspor Başkanı Sancak, "Terim'le çalışır mısın?" sorusuna Terim'i onore edecek bir cevapla karşılık verdi.

Adana Demirspor Başkanı Sancak, "Terim'le çalışır mısın?" sorusuna Terim'i onore edecek bir cevapla karşılık verdi.

Sancak, "Fatih Hocam gelirse ben başkanlığı ona veririm. Ona saygısızlık yapmayız." diyerek Adana Demirspor için yeni bir gündem yarattı.

Sancak, "Fatih Hocam gelirse ben başkanlığı ona veririm. Ona saygısızlık yapmayız." diyerek Adana Demirspor için yeni bir gündem yarattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın