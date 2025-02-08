Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Sürpriz Fatih Terim Açıklaması

Fatih Terim görev aldığı ya da futbol oynadığı takımlarda büyük izler bırakmış bir isim. Galatasaray camiası başta olmak üzere diğer takımlarda da önemli işler yaparak unutulmaz arasına adını yazdırmış durumda. Adana ile olan bağı da hem kendi şehri olması hem de Adana Demirspor forması giymesi sebebiyle hayli önemli. Fatih Terim'le ilgili bu akşam Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan önemli bir davet geldi.