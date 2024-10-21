Adana'da Mezarlık Ziyaretine Giden 3 Kadın Öldürüldü

Adana’da Buruk Mezarlığı’na ziyarete giden 3 kadın silahlı saldırıya uğradı. Kadınların üçü de hayatını kaybederken saldırgan kaçtı. Hayatını kaybedenlerin anne ve iki kızı olduğu belirtildi. Katliamı 21 yaşındaki Güldane Gerçek'in bir süre önce yaşamına son veren eski eşi Muzaffer E.'nin babasının gerçekleştirdiği ortaya çıktı.