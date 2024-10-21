Adana'da Mezarlık Ziyaretine Giden 3 Kadın Öldürüldü
Adana'da Mezarlık Ziyaretine Giden 3 Kadın Öldürüldü
Adana’da Buruk Mezarlığı’na ziyarete giden 3 kadın silahlı saldırıya uğradı. Kadınların üçü de hayatını kaybederken saldırgan kaçtı. Hayatını kaybedenlerin anne ve iki kızı olduğu belirtildi. Katliamı 21 yaşındaki Güldane Gerçek'in bir süre önce yaşamına son veren eski eşi Muzaffer E.'nin babasının gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
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Her geçen gün artan kadın cinayetlerinin son adresi Adana oldu. Bugün Adana’da 3 kadın aynı anda öldürüldü!
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Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı’na anne ve iki kızı kabir ziyaretine gitti. Kadınlar bankta otururken silahlı saldırıya uğradı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 45 yaşındaki anne Şenay, kızları 25 yaşındaki Gaye ve 21 yaşındaki Güldane Gerçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıyı Güldane Gerçek’in bir süre önce yaşamına son veren Muzaffer E.’nin babası Ş.E.’nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Eski kayınpeder Ş.E.’nin oğlunun ölümünden Güldane Gerçek'i, annesi ve kardeşini sorumlu tuttuğu iddia edildi.
İddiaya göre Muzaffer E. boşanma aşamasına olduğu Güldane Gerçek ile barışmak istedi. Kayınvalidesi Şenay’ın yanına giden Muzaffer E. Olumsuz yanıt alınca yaşamına son verdiği ileri sürüldü.
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