Adana'da Evden Kaçan Pitbull Cinsi Köpek Kendisini Besleyen Sahibine Saldırdı

Ülkemizde yasaklı ırk olmasına rağmen sokaklarda sık sık gördüğümüz pitbull cinsi köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Adana'da kaydedilen görüntülerde köpek önce kendisini besleyen aileye ve sahibine saldırdı. Olay yerindeki bir başka şahıs ise pitbull'un kendisine yönelmesi üzerine önce havaya sonra köpeğe ateş açtı.