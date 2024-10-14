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Adana'da Akılalmaz Trafik Kazası: Dolmuşun Çarptığı 3 Tekerlekli Bisiklette Bulunan 11 Kişi Yaralandı

Adana'da Akılalmaz Trafik Kazası: Dolmuşun Çarptığı 3 Tekerlekli Bisiklette Bulunan 11 Kişi Yaralandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.10.2024 - 10:52

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Adana'da 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklette bulunan 11 kişi yola savrularak yaralandı. O anlar dolmuş içerisinde bulunan kameraya yansıdı. 

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Adana'da anayola kontrolsüz bir şekilde çıkan 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı.

Adana'da anayola kontrolsüz bir şekilde çıkan 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklette bulunan 1 yetişkin ve 10 çocuk yola savrularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza anı dolmuştan bulunan kameraya yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklette bulunan 1 yetişkin ve 10 çocuk yola savrularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza anı dolmuştan bulunan kameraya yansıdı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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nevertheless

11 kişi az biraz daha üst üste yığılsaydilar keşke balık istifi zor ya bizim insanımız akıllanmaz 😒😒

Çeyrek Muhalif

Minibüste daha az insan var, o şeye 11 kişi binmeyi nasıl becerdiniz.

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