Adana'da Akılalmaz Trafik Kazası: Dolmuşun Çarptığı 3 Tekerlekli Bisiklette Bulunan 11 Kişi Yaralandı

Adana'da 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklette bulunan 11 kişi yola savrularak yaralandı. O anlar dolmuş içerisinde bulunan kameraya yansıdı.
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Adana'da anayola kontrolsüz bir şekilde çıkan 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle bisiklette bulunan 1 yetişkin ve 10 çocuk yola savrularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza anı dolmuştan bulunan kameraya yansıdı.
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11 kişi az biraz daha üst üste yığılsaydilar keşke balık istifi zor ya bizim insanımız akıllanmaz 😒😒
Minibüste daha az insan var, o şeye 11 kişi binmeyi nasıl becerdiniz.
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