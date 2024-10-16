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''Acı Ama Gerçek Bir Şey Yaz'' Çağrısına Anında Yaşanmışlıklarıyla Yanıt Veren Kişiler

''Acı Ama Gerçek Bir Şey Yaz'' Çağrısına Anında Yaşanmışlıklarıyla Yanıt Veren Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 17:25

Hayatın zorluklarıyla yüzleşmek çoğu zaman acı verici olabilir. Ama bu yüzleşmeler bizi daha güçlü ve bilinçli hale getiren önemli dersler de sunar. Twitter’da (X), bir kullanıcı takipçilerinden “acı ama gerçek bir şey” söylemelerini istediğinde birçok kişi yaşadığı deneyimlerden derin ve düşündürücü yanıtlar paylaştı. 

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Yaşadığımız bazı deneyimler hayatın acımasız yüzünü gösterebilir. Ama bu deneyimler olumsuz da olsa içsel bir aydınlanma sağlaya da bilir. İşte söyledikleri acı ama gerçek şeylerle o gerçekleri bir kez daha hatırlatan kişiler.

Yaşadığımız bazı deneyimler hayatın acımasız yüzünü gösterebilir. Ama bu deneyimler olumsuz da olsa içsel bir aydınlanma sağlaya da bilir. İşte söyledikleri acı ama gerçek şeylerle o gerçekleri bir kez daha hatırlatan kişiler.

Her şey bu çağrıyla başladı👇

Her şey bu çağrıyla başladı👇
twitter.com

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twitter.com

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