Bir Türlü Çıkamadığı Toksik İlişkisini Bitiren Kadının Terapide Ortaya Çıkan Gerekçesine Şaşıracaksınız
Bir Türlü Çıkamadığı Toksik İlişkisini Bitiren Kadının Terapide Ortaya Çıkan Gerekçesine Şaşıracaksınız
Toksik ilişkinin nasıl bir illet olduğunu yaşayan bilir. Şimdi size o illettin içinden çıkan birisinin ilham verici hikayesini getireceğiz. Arada şaşıracağınız ilginç detaylar da olacak...
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Toksik ilişki diye bir şey vari, gerçekten baş belasının ta kendisi. Ne gidebiliyorsun, ne kalabiliyorsun, çıkmak istesen çıkamıyorsun ama bir yere gitmek de istemiyorsun. İşte öyle bir illet!
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Terapi desteği ve biraz çaba ile bu ilişki şeklinden kurtulmak elbette mümkün. Zor ama imkansız değil... Şimdi size toksik ilişki yaşayan birinin, neden o ilişkide ısrarla kaldığını gösteren bir hikaye getireceğiz.
Twitter'da paylaşılan bu hikaye birçok kişiye ilham verebilir 👇
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Herkesin toksik ilişkiden bir an evvel çıkması dileğiyle...
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