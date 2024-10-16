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Bir Türlü Çıkamadığı Toksik İlişkisini Bitiren Kadının Terapide Ortaya Çıkan Gerekçesine Şaşıracaksınız

Bir Türlü Çıkamadığı Toksik İlişkisini Bitiren Kadının Terapide Ortaya Çıkan Gerekçesine Şaşıracaksınız

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
16.10.2024 - 12:56

Toksik ilişkinin nasıl bir illet olduğunu yaşayan bilir. Şimdi size o illettin içinden çıkan birisinin ilham verici hikayesini getireceğiz. Arada şaşıracağınız ilginç detaylar da olacak...

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Toksik ilişki diye bir şey vari, gerçekten baş belasının ta kendisi. Ne gidebiliyorsun, ne kalabiliyorsun, çıkmak istesen çıkamıyorsun ama bir yere gitmek de istemiyorsun. İşte öyle bir illet!

Toksik ilişki diye bir şey vari, gerçekten baş belasının ta kendisi. Ne gidebiliyorsun, ne kalabiliyorsun, çıkmak istesen çıkamıyorsun ama bir yere gitmek de istemiyorsun. İşte öyle bir illet!

Terapi desteği ve biraz çaba ile bu ilişki şeklinden kurtulmak elbette mümkün. Zor ama imkansız değil... Şimdi size toksik ilişki yaşayan birinin, neden o ilişkide ısrarla kaldığını gösteren bir hikaye getireceğiz.

Terapi desteği ve biraz çaba ile bu ilişki şeklinden kurtulmak elbette mümkün. Zor ama imkansız değil... Şimdi size toksik ilişki yaşayan birinin, neden o ilişkide ısrarla kaldığını gösteren bir hikaye getireceğiz.

Twitter'da paylaşılan bu hikaye birçok kişiye ilham verebilir 👇

Twitter'da paylaşılan bu hikaye birçok kişiye ilham verebilir 👇
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Herkesin toksik ilişkiden bir an evvel çıkması dileğiyle...

Herkesin toksik ilişkiden bir an evvel çıkması dileğiyle...
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