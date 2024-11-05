ABD'de Uygunsuz Hareketler Sonucu Kapatılan 'Portal' Bu Kez Başka Yerde Açıldı

Portal, şu anda her üç dakikada bir canlı olarak Litvanya'da Vilnius, Polonya'da Lublin ve İrlanda'da Dublin gibi farklı şehirlere bağlanıyor. Portalın yaratıcısı ilerleyen günlerde, Brezilya'daki Piauí de dahil olmak üzere bazı yeni yerleri de birbirine bağlamayı umuyor.