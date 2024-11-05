ABD'de Uygunsuz Hareketler Sonucu Kapatılan 'Portal' Bu Kez Başka Yerde Açıldı
ABD'de Uygunsuz Hareketler Sonucu Kapatılan 'Portal' Bu Kez Başka Yerde Açıldı
New York ve Dublin'i birbirine bağlayan Portal, büyük tartışmalara neden olmuştu. İnsanların gerçek zamanlı olarak birbirlerini görebildikleri Portal, hayatına güzel başlamış ancak güzel bir sonuç elde edilememişti.
Uygunsuz hareketler sonucu kapatılan Portal, bu kez de farklı şehirler arasında açıldı.
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Filmlerden fırlamış gibi görünen bu sahne, Mayıs ayında New York'ta çekilmişti.
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"Uzak yerler arasında bir pencere oluşturmayı" amaçlayan Portal, açıldığı ilk günlerde amacına himzet etti.
Fakat sonraki günlerde Portal ile uygunsuz hareketler yapıldı. Kimileri hareket çekmeye, kimileri farklı görüntüler vermeye başladı.
Bazı teknik geliştirmelerin yapılacağı söylenen Portal, bu kez de Philadelphia'nın 'Love Park' isimli parkına taşındı.
"Bakalım bu Portalın ömrü ne kadar olacak?" diye düşünmeye başlamışken aslında bir önceki Portal'da yaşananların tekrarlandığını gördük.
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OnlyFans içerik üreticisi, Portal'ın karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu açıklamada bulundu;
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