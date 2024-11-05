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ABD'de Uygunsuz Hareketler Sonucu Kapatılan 'Portal' Bu Kez Başka Yerde Açıldı

ABD'de Uygunsuz Hareketler Sonucu Kapatılan 'Portal' Bu Kez Başka Yerde Açıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 12:27

New York ve Dublin'i birbirine bağlayan Portal, büyük tartışmalara neden olmuştu. İnsanların gerçek zamanlı olarak birbirlerini görebildikleri Portal, hayatına güzel başlamış ancak güzel bir sonuç elde edilememişti.

 Uygunsuz hareketler sonucu kapatılan Portal, bu kez de farklı şehirler arasında açıldı.

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Filmlerden fırlamış gibi görünen bu sahne, Mayıs ayında New York'ta çekilmişti.

Filmlerden fırlamış gibi görünen bu sahne, Mayıs ayında New York'ta çekilmişti.

New York ve Dublin arasına bir Portal kurulmuş, insanların anlık olarak birbirleriyle iletişime geçmesi sağlanmıştı. Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys'in geliştirmiş olduğu portal, insanlar tarafından çok beğenilmişti.

"Uzak yerler arasında bir pencere oluşturmayı" amaçlayan Portal, açıldığı ilk günlerde amacına himzet etti.

"Uzak yerler arasında bir pencere oluşturmayı" amaçlayan Portal, açıldığı ilk günlerde amacına himzet etti.

Coğrafi sınırları aşan Portalın tasarımcısı, küresel bağlılığı artırmayı amaçladığını söylemişti. İlk günlerde öyle de oldu. İnsanlar, diğer ülkeye kardeşlik mesajı göndermeye, karşılıklı dans etmeye başladı.

Fakat sonraki günlerde Portal ile uygunsuz hareketler yapıldı. Kimileri hareket çekmeye, kimileri farklı görüntüler vermeye başladı.

Fakat sonraki günlerde Portal ile uygunsuz hareketler yapıldı. Kimileri hareket çekmeye, kimileri farklı görüntüler vermeye başladı.

Dublin tarafından New York'a 11 Eylül'ün fotoğrafları bile gösterilmişti.

Yaşanan olayların ardından Portal kapatıldı;

Bazı teknik geliştirmelerin yapılacağı söylenen Portal, bu kez de Philadelphia'nın 'Love Park' isimli parkına taşındı.

Bazı teknik geliştirmelerin yapılacağı söylenen Portal, bu kez de Philadelphia'nın 'Love Park' isimli parkına taşındı.

Portal, şu anda her üç dakikada bir canlı olarak Litvanya'da Vilnius, Polonya'da Lublin ve İrlanda'da Dublin gibi farklı şehirlere bağlanıyor. Portalın yaratıcısı ilerleyen günlerde, Brezilya'daki Piauí de dahil olmak üzere bazı yeni yerleri de birbirine bağlamayı umuyor.

"Bakalım bu Portalın ömrü ne kadar olacak?" diye düşünmeye başlamışken aslında bir önceki Portal'da yaşananların tekrarlandığını gördük.

"Bakalım bu Portalın ömrü ne kadar olacak?" diye düşünmeye başlamışken aslında bir önceki Portal'da yaşananların tekrarlandığını gördük.
twitter.com
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OnlyFans içerik üreticisi, Portal'ın karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu açıklamada bulundu;

OnlyFans içerik üreticisi, Portal'ın karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu açıklamada bulundu;

'Artık Portal ile bir arada var oluyoruz. Bu yüzden onu dünya çapındaki yolculuğunda takip etmeye devam edeceğim.” 

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